AMLIFT : Un savoir-faire de plus de 40 ans dans le domaine du chariot latéral et multidirectionnel

Créée en 1998, AMLIFT est née d’un savoir-faire de plus de 40 ans dans le domaine du chariot latéral et multidirectionnel.

Riches de cette expérience, dès fin 1998, nous orientons notre activité vers la manutention de charges longues et encombrantes, et révolutionnons ce secteur en inventant, en collaboration avec l’usine irlandaise COMBILIFT, le « COMBI » : 1er chariot multidirectionnel thermique au monde.

Depuis plus de 20 ans, AMLIFT reste le leader français incontesté avec plus de 65 % de parts de marché et plus de 3000 machines livrées, tandis que le « COMBI » s’impose comme leader mondial avec plus de 30 000 unités vendues.

Outre le « COMBI » et son avance technologique indiscutable, AMLIFT propose également une gamme complète de chariots, aussi bien thermiques qu’électriques, allant du gerbeur multidirectionnel 1300 kg au chariot multidirectionnel 30 tonnes, en passant par Chariot Cavalier et autre Portique Automoteur.

Pour toujours mieux vous satisfaire, et parce que nous considérons que notre métier est avant tout basé sur l’écoute et le conseil, AMLIFT s’est entouré d’une équipe de 60 personnes compétentes et exercées à répondre à vos attentes sur le territoire français.

Ce sont tous ces éléments qui font aujourd’hui d’AMLIFT le spécialiste français dans le secteur de la manutention spécifique.

Parce que, de votre avenir dépend le nôtre, nous nous efforçons au quotidien d’être, non pas un simple fournisseur, mais votre partenaire privilégié.

Le savoir-faire d’AMLIFT :