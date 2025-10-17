ANB METAL - Batiweb

Nous avons commencé notre vie de production en 1992 et avons progressé dans notre propre secteur jusqu'à ce jour et sommes devenus experts et pionniers en peu de temps. Notre entreprise est en mesure de traiter une large gamme de métaux, notamment l'aluminium, le cuivre, le laiton, le titane, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé et l'acier doux.

Afin de réaliser une production en série et de haute qualité, notre société dispose d'une équipe et d'un équipement technique qui analyse les innovations de machines au sein de sa propre structure et dispose d'une production technologique qui peut réaliser une coupe automatique et une production sans bavure. En plus de cela, Ils sont utilisés dans les lignes de production avec ses propres machines de conception et de production.

Elle fournit des services de retordage, de peinture de soudage et d'autres conceptions en donnant forme au métal déployé et aux perforations des plafonds suspendus, des façades, des brise-soleils, des filtres, des décorations et de nombreux projets spéciaux.

Notre entreprise qui a commencé sa qualité avec l'enregistrement de la marque, a été enregistrée par Tüv - Saar avec le certificat ISO 9001-2015. Notre système de gestion environnementale EN ISO 14001-2004 et notre système de gestion de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18001-2007 montrent notre sensibilité au travail que nous faisons avec notre slogan « Expanded Dreams Expanded Metal » que nous sommes heureux de vous servir depuis près de 30 ans.

Notre vision est d’être l'une des entreprises leaders au monde dans tous les domaines d'activité, se développer continuellement avec des innovations technologiques, produire des produits de qualité qui répondent aux attentes de ses clients, apporter de la valeur à ses clients et à ses employés, assurer leur satisfaction, être une entreprise mondiale bénéfique à la société et au pays, et être une équipe gardant la satisfaction du client au premier plan est notre vision la plus indispensable.

Notre mission est d’offrir tous nos produits à nos clients au prix le plus raisonnable sans compromis sur la qualité et les livrer le plus rapidement possible ; ajouter de la valeur à la vie de tous ceux qui travaillent avec nous en réalisant un développement et une croissance continus avec détermination, assurer le succès de nos produits et de nos clients en suivant l'évolution de la technologie.

Le savoir-faire d’ANB METAL :