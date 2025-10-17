ANSYEARS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ANSYEARS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ANSYEARS est une entreprise de terrasse et bardage en résine minérale.

La résine minérale est un mélange de polyuréthane, de poussière de pierre et de fibres de verre associés à une couche de Lastane (polyuréthane élasthomère). La durabilité, la résistance et la facilité d’entretien sont les premiers avantages des lames minérales.

Pas de bois ! ….. MAIS un aspect imitant parfaitement le bois naturel … SANS les inconvénients du bois !!

L’espace terrasse devient un lieu privilégié dans notre espace de vie, permettant d’ouvrir nos habitations vers l’extérieur.

Le bois fréquemment utilisé répond à ces tendances mais reste un matériau difficile à entretenir et à conserver dans son état originel : il devient glissant, instable, se déforme, change d’aspect et de couleur.

C’est pourquoi Millboard a conçu les lames de terrasse en résine minérale.

Une matière performante, esthétique et durable qui fait la différence en rendant la vie plus simple.

Grâce à la présence d’Elastomère, le système de fixation des vis est simple et esthétique : sans pré-perçage et pratiquement invisible.

Il suffit de visser directement les vis de 5mm dans la lame : la tête de vis disparaît instantanément, ne laissant qu’une légère marque sur la surface.

Les professionnels économisent environ 30% de temps par rapport à une pose avec du bois exotique.

Le savoir-faire d’ ANSYEARS :