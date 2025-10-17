ANUDAL INDUSTRIAL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ANUDAL INDUSTRIAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ANUDAL : Equerres et raccords pour menuiserie aluminium

ANUDAL est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'accessoires pour la menuiserie en aluminium, notamment des équerres, des unions, des poinçonneuses, des précadres, des poignées, des usinages spéciaux et une nouvelle ligne de structures de support et d'ancrages pour murs-rideaux.

Dont la plupart sont des produits exclusifs ; conçu, breveté et fabriqué par ANUDAL.

Nous proposons des solutions d'assemblage de menuiserie aluminium et nous mettons à la disposition du client des conseils techniques permettant de choisir parmi plus de 2 500 références pour s'adapter aux différents profils.

Notre département R&D crée continuellement de nouveaux produits, s'adaptant aux besoins de chaque client, segment de marché ou pays.

Nous maintenons un engagement fort envers la sécurité au travail et déployons de grands efforts pour offrir une sécurité maximale et ainsi éviter d'éventuels risques professionnels, c'est pourquoi nous nous engageons dans la formation du personnel.

Nous sommes certifiés depuis 1997 selon les normes de qualité ISO 9001. De plus, nous maintenons nos propres processus de contrôle pour donner la meilleure qualité à nos produits et à nos clients.

Nous récupérons les déchets de nos processus de production. Nous nous efforçons d'éliminer le plus de papier possible et de contrôler la consommation excessive d'énergie dans nos installations.

Le savoir-faire d’ANUDAL :