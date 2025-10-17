AQUAELITE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AQUAELITE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AQUAelite est une entreprise spécialisée dans la conception et réalisation de systèmes de douche élégants et innovants.

Produits de style, résultat d'une parfaite synthèse du travail de recherche avec des matériaux de haute qualité et investissements dans les technologies parmi les plus modernes et, surtout, une tradition et une compétence artisanale transmise de père en fils depuis plus de quarante ans.

Technology

Notre outillage à l’avant-garde et notre personnel hautement qualifié font de chaque pièce que nous fabriquons un vrai miracle de précision et d’esthétique, nous consentons, dans le même temps, de maintenir inaltérée la flexibilité productive nécessaire pour répondre a chaque demande du marché.

Made in Italy

AQUAelite est une entreprise enracinée dans italiens, nos matières premières sont taliennes, notre gout pour le design est unique et inimitable. Notre patrimoine culturel et l’expérience sont italiens et, chaque jour, nous cherchons de le transmettre dans tous les produits qui sortent de notre établissement.

Design

Nos produits ne sont pas seulement fonctionnels. Ils sont le résultat d’une réflexion esthétique et d’une passion personnelle. Nous allons au delà du projet. Avant toute chose nous traduisons notre méthode de concevoir le rituel de création exclusif de la douche d’un trait de crayon pour donner forme au projet.

Matériaux

Matériaux nobles et recyclables comme l’acier inox. La transformation industrielle du laiton et de la plastique selon processus de production efficaces visant à la réduction du gaspillage.

Une sélection attentive des matières premières conformément aux certifications internationales les plus rigoureuses, témoigne de notre engagement pour l’environnement.

Le savoir-faire de AQUAelite :