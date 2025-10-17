ARBI ARREDOBAGNO - Batiweb

ConnexionS'abonner
ARBI ARREDOBAGNO

V.le Lino Zanussi 34/a
33070 Maron di Brugnera
Italie
Depuis 1987 Arbi Arredobagno réalise des meubles au design exclusif Made in Italy.

Qualité, tradition et attention au détail sont les éléments clé qui ont amené au fil des années l’entreprise à occuper une position de leadership dans le secteur de l’ameublement de salle de bain.

L’histoire de la marque se raconte à travers ses meubles – une synthèse parfaite entre expérience artisanale et avancée technologique de production – qui au fil des années ont su évoluer dans des collections à l’avant-garde, en secondant les goûts et les exigences du marché et en anticipant les tendances. 

Qualité, technologie et recherche sont des éléments qui depuis toujours identifient Arbi et qui se retrouvent dans toutes les collections de meubles pour salle de bain.

Un processus de production qui commence par l’élaboration des matières premières et se concrétise dans la réalisation d’un produit fini au design exclusif.

Le savoir-faire d’ARBI ARREDOBAGNO : 

  • Meubles de Salle de Bain
  • Baignoires
  • IBRA Douche
  • Lavabos
  • Spots
  • Miroirs
  • Accessoires
  • Sèche-serviettes
  • Buanderie
