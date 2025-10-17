ARBLU SRL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ARBLU SRL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Arblu a commencé sa carrière entrepreneuriale avec M. Pier Giorgio Presotto en 1996, collaborant à ce jour avec ses fils Giuseppe, Diada et Giovanni.

Au siège de Roveredo in Piano daté 1998, dans la province de Pordenone, le transfert à l’usine actuelle de Fontanafredda (PN) de 12 000 mètres carrés de surface couverte a été achevé en 2003 et elle est structurée en 8 zones fonctionnelles : bureaux, département de traitement de matières premières, assemblage, entrepôt, département d’expédition, département de meubles, laboratoires de test et salle d’exposition.

L’habileté à travailler avec des matériaux lointains mais complémentaires comme le verre, le bois, l’aluminium et de nouveaux composés de résines naturelles comme Pietrablu et Tecnoblu sont à la source du Made in Italy d’Arblu.

De 1996 à nos jours, la société a été le protagoniste d’une croissance constante dans la proposition de produits et de services de plus en plus détaillés.

Les parois de douche et les paire-baignoires ont caractérisés la naissance d’Arblu sur le marché italien ; en 2006 la gamme a été enrichie par des cabines de douche multifonctions et des colonnes de douche.

2008 est l’année de la spécialisation dans la production de receveurs de douche qui a culminé en 2009 avec l’intégration coordonnée de tous les meubles de salle de bain. Aujourd’hui, Arblu représente la solution Made in Italy pour les besoins de la salle de bain contemporaine.

Le savoir-faire d’Arblu :