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ARBONIS - Batiweb

ARBONIS

4 rue Jacques Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON
France
Site web de la marque

Arbonis maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de la construction bois. L’entreprise réalise notamment des charpentes en bois lamellé-collé, des structures poteaux-poutres, des planchers bois et bois-béton, des façades à ossature bois ainsi que des éléments préfabriqués.

La fabrication hors site permet à Arbonis de préparer les composants en usine afin de limiter les interventions, les nuisances et les délais sur les chantiers. Cette organisation contribue également à améliorer la précision de fabrication, la qualité d’exécution et la sécurité lors de la mise en œuvre.

Les solutions de Arbonis s’adressent aux projets de logements, bureaux, bâtiments industriels, plateformes logistiques, commerces, établissements scolaires, équipements publics, parkings et ouvrages d’art. L’entreprise intervient également dans le renforcement de structures existantes et développe des solutions telles que les ombrières photovoltaïques en bois lamellé-collé.

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