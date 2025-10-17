ARD RACCANELLO - Batiweb

ConnexionS'abonner
Via prima Strada, 13 ZI Nord
35129 PADOUE
Italie
Nous produisons des couleurs avec le même véritable ingrédients, passion, précision et innovation depuis plus d'un demi-siècle.

Nous croyons fermement que l'identité découle de la tradition et que la croissance découle de l'innovation. Nous nous sommes donc constamment concentrés sur un mélange stratégique de ces éléments clés et notre marque d'entreprise, qui a évolué au fil des ans, en est une représentation efficace.

Regarder comment nous avons évolué, c'est comme regarder un film qui revisite nos jalons et le contexte économique/socioculturel dans lequel nous avons évolué. Nous avons parcouru un long chemin depuis 1949 et sommes maintenant fiers d'illustrer comment nous avons progressé : 

La qualité de l'approvisionnement à la production est notre ligne directrice

  • la meilleure politique pour garantir la fiabilité et développer des relations de confiance avec nos partenaires
  • La qualité de l'approvisionnement à la production est notre ligne directrice
  • la meilleure politique pour garantir la fiabilité et développer des relations de confiance avec nos partenaires
  • Une équipe de techniciens dédiés réalise systématiquement des tests sur toutes les matières premières et produits semi-finis/finis pour s'assurer qu'ils respectent des normes physico-chimiques/performances strictes afin de répondre aux attentes des clients.

Nous avons interprété l'évolution technologique d'une société en transformation rapide et nous avons évolué en proposant une large gamme de produits pour le bâtiment :

  • des traditionnelles peintures au latex pour intérieurs aux suggestives peintures à la chaux éteinte pour les ambiances prestigieuses 
  • des finitions extérieures professionnelles élastomères et siloxaniques à haute performance aux produits pour l'application d'ETICS, qui améliorent considérablement les performances énergétiques.

Le savoir-faire d’ARD:

  • Apprêt peinture 
  • Vernis
  • Peinture mural
  • Peinture professionnelle
  • Mortiers
  • Décoratifs
  • Diluants complémentaires
  • Pâtes colorantes
