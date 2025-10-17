ARFEN CONSTRUCTION - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ARFEN CONSTRUCTION », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1999, ARFEN produit des solutions de haute qualité pour répondre à la demande des secteurs de la construction et de l'industrie, et a remporté un succès significatif avec ses partenaires commerciaux non seulement sur les marchés nationaux mais aussi sur les marchés internationaux.

Pour pouvoir atteindre ce succès, notre devise a été strictement "Continue dans la qualité et l'approche centrée sur le client".

ARFEN poursuit ses activités dans une zone fermée de 18 000 m2 dans la zone industrielle d'Istanbul Hadımköy, la zone industrielle organisée de Çorlu et la zone industrielle organisée de Gebze. Il est devenu l'un des plus importants et des plus grands fabricants de l'industrie du plastique, de l'aluminium et du caoutchouc avec une approche de gestion qui a adopté le principe de spécialisation dans la fabrication.

Bien qu'ARFEN applique des systèmes de production modernes, il veille également à la sécurité du travail, à la santé humaine et à l'environnement.

ARFEN répond aux besoins de l'industrie de la construction avec ses profilés de dilatation, ses profilés d'expansion et appuis Arfen Bridge, ses profilés de décoration ARFEN, ses systèmes de protection de murs et d'angles Viny, ses systèmes de nattes en aluminium et ses bandes Hydroflex et chanfrein.

De plus, disposant d'une grande capacité de machines et d'équipements, ARFEN répond aux exigences de produits spécifiques des différents secteurs.

En travaillant dans de nombreux projets sans aucun problème, ARFEN a pu disposer d'une couverture de réseau de marché mondial dans plus de 50 pays dans l'industrie de la construction.

La perfection et l'excellence d'ARFEN dans la qualité de la production sont assurées par ses employés honnêtes et travaillants, des niveaux les plus bas aux cadres supérieurs.

Après 20 ans de travail avec une compréhension des affaires et de l'éthique, nous tenons à remercier nos employés, nos clients et nos fournisseurs pour leurs contributions.

Le savoir-faire d’ARFEN :