ARKEMA : Un leader mondial des Matériaux de Spécialités

Le groupe ARKEMA est né en octobre 2004, lors de la réorganisation de la branche Chimie du groupe Total. À force d’innovations, d’acquisitions ciblées et d’investissements dans les pays émergents, il a su devenir un acteur mondial et reconnu de la chimie de spécialités.

Fort de compétences uniques dans le domaine de la science des matériaux, ARKEMA modèle la matière pour répondre à l’accélération de la demande de matériaux innovants et durables, portée par les enjeux dans les nouvelles énergies, les nouvelles technologies, la raréfaction des ressources, la mobilité ou encore l’urbanisation croissante.

Organisé autour de trois segments cohérents et complémentaires dédiés aux Matériaux de Spécialités (les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les

Coating Solutions) qui représentent 82 % de ses ventes, et d’un segment Intermédiaire bénéficiant de lignes de produits compétitives et mondiales, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros. Porté par l'énergie collective de ses 20 600 collaborateurs, ARKEMA est présent dans près de 55 pays.

Le savoir-faire d’ARKEMA :