ARKTEOS - Batiweb

Depuis 2001, ARKTEOS conçoit, développe et fabrique des pompes à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Acteur majeur et précurseur dans ce domaine, ARKTEOS articule sa stratégie autour de 3 axes majeurs : INNOVATION, QUALITÉ, SERVICE...

Présente sur le marché du chauffage résidentiel depuis 2001, une PME française, filiale de Groupe Actidis, groupe familial, qui conçoit, développe et assemble ses produits à Guérande.

ARKTEOS est ainsi le seul acteur du marché du chauffage à proposer une gamme complète de pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques conçues et produites en France.

Sa maîtrise de l’ensemble des compétences requises pour l’élaboration d’une pompe à chaleur lui a permis d’enrichir son offre commerciale et ainsi de proposer des solutions spécifiques pertinentes de chauffage dans de nombreux autres domaines (élevage, industrie…) en plaçant la Qualité de ses produits au cœur de ses préoccupations.

Pionnier avec ses pompes à chaleurs connectées offrant le pilotage et la maintenance à distance (par liaison internet), ARKTEOS porte haut les couleurs de l’innovation made in France.

Du marché résidentiel aux marchés les plus complexes, ARKTEOS apporte des solutions techniques innovantes de chauffage.

Le savoir-faire d’ARKTEOS :