ARLU - Batiweb

ARLU : La référence en matière d'ouverture de porte

Nous sommes le constructeur des marques argenta® pour les solutions d’intérieur et rob® pour les solutions d’extérieur.

Argenta® est une marque qui fait autorité dans le domaine des ferrures de portes depuis plus d’un siècle.

Aujourd’hui, elle est surtout devenue synonyme de systèmes de portes invisibles.

L’architecture minimaliste a besoin de lignes épurées ainsi que d’un esprit de « retour à l’essentiel ». Pour ce qui est des portes intérieures, cela se traduit par des ferrures de portes intégrées et des techniques intégrées de façon invisible pour les encadrements de portes et les plinthes.

Tous ces systèmes se déclinent pour les portes battantes, coulissantes et pivotantes.

Depuis plus de 80 ans déjà, rob® est une marque faisant autorité dans le domaine des ferrures extérieures.

Nous nous efforçons toujours de proposer une gamme complète de techniques permettant d’ouvrir et de fermer sans effort et en douceur portes et volets, du plus petit au plus grand.

Que ces derniers coulissent, se plient ou pivotent : un mouvement impeccable commence par des ferrures fiables. Grâce à leur design et à leur intégration discrète, les produits rob® offrent la combinaison idéale entre convivialité et look impeccable.

