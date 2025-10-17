ASSO SRL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ASSO SRL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 15 ans, ASSO SRL collabore au niveau européen avec des fabricants d'hélices en aluminium pour le développement et la production de chaque projet individuel.

Grâce à sa forte expérience dans le secteur, ASSO SRL a ensuite créé 2 types de produits, proposés à la vente ou à la location dans différentes tailles : Série ASSOPROP 105 HARD Série et ASSO PROP 70 LIGHT.

Construit selon les nouvelles normes EN16031 et conformément aux exigences actuelles en matière de sécurité sur le lieu de travail, ils ont un degré de légèreté et de résistance de nature à satisfaire les opérateurs de chantier les plus exigeants.

Les tests de rupture certifiés à l’Institut Polytechnique de Milan démontrent à quel point l’ASSO PROP peut être intéressant dans l'industrie de la construction moderne.

La forte automatisation du processus de production permet le prix le plus bas sur le marché mondial.

Le savoir-faire de ASSO SRL :