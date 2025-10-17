ConnexionS'abonner
Fermer
ASSO SRL - Batiweb

ASSO SRL

via E. Mattei, 3
25040 Camignone di Passirano (BS)
Italie
Site web de la marque

Depuis 15 ans, ASSO SRL collabore au niveau européen avec des fabricants d'hélices en aluminium pour le développement et la production de chaque projet individuel.

Grâce à sa forte expérience dans le secteur, ASSO SRL a ensuite créé 2 types de produits, proposés à la vente ou à la location dans différentes tailles : Série ASSOPROP 105 HARD Série et ASSO PROP 70 LIGHT.

Construit selon les nouvelles normes EN16031 et conformément aux exigences actuelles en matière de sécurité sur le lieu de travail, ils ont un degré de légèreté et de résistance de nature à satisfaire les opérateurs de chantier les plus exigeants.

Les tests de rupture certifiés à l’Institut Polytechnique de Milan démontrent à quel point l’ASSO PROP peut être intéressant dans l'industrie de la construction moderne.

La forte automatisation du processus de production permet le prix le plus bas sur le marché mondial.

Le savoir-faire de ASSO SRL:

  • Accessoires
  • Géotechnique
  • Accessoires pour Coffrage
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.