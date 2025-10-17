Pour obtenir une information de la part de la marque « ATELIER CHATERSEN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L’ATELIER CHATERSEN, Chaisier depuis 2006, est une Maison d’édition de meubles d’art.

Artisan d’Art, Menuisier en Siège, dans les Cévennes, dans le sud de la France, nous réalisons des fauteuils, des bancs, des tabourets, mais aussi des tables, des consoles et toutes pièces de mobilier écologique sur mesure.

Nos produits sont réalisés en bois des Cévennes avec une prédominance pour le bois rond et demi rond écorcé ou brut de châtaignier issu de nos travaux forestiers.

Nous vous proposons des collections de mobilier en autoédition, des meubles signés par des designers, et nous pouvons également réaliser vos projets sur plan ou en étudiant votre demande personnelle.

Vous souhaitez réaliser un meuble nature, écologique, sans traitement, sur mesure, contactez-nous. Nous mettons nos savoir-faire au service de vos projets de mobilier écologique.

Notre expérience dans la réalisation de meubles pour la décoration d’hôtels ou de terrasses de lieux publics, pour l’aménagement de magasins ou pour l’identité visuelle de grandes marques internationales saura répondre aux exigences de vos projets les plus singuliers.

Inspirés par des savoir-faire singuliers actualisés, l’entreprise réalise des objets de décoration d’aujourd’hui.

Pour la maison, le jardin, ou les vitrines de magasins, ils sont réalisés en pièces uniques pour des commandes privées ou en petites séries pour l’identité visuelle de grandes marques internationales : Nature et Découvertes, Ralph Lauren, Element Skateboard…

Etagères suspendues pour votre intérieur ou pour une vitrine de magasin, bougeoir à offrir en cadeau à un proche ou panier garni pour un cadeau d’entreprise, clayette pour sécher ses pommes ou pour disposer ses formages façon « campagne », jardinière pour une terrasse, un balcon ou pour votre intérieur… Découvrez nos accessoires en bois brut issu de la forêt.

Vous avez des projets d’accessoires écologiques et design, contactez-nous pour que nous étudions ensemble leur faisabilité. Notre expérience dans l’accompagnement de projets nous permet de mettre à votre disposition nos savoir-faire pour la réalisation de vitrines, de cadeaux d’entreprises, d’éléments d’identité visuelle sur mesure à partir de plans, de dessins, ou depuis l’idée jusqu’à la fabrication.

Le savoir-faire de l’ATELIER CHATERSEN :