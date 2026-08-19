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Atelier Pictet est un atelier verrier spécialisé dans la conception et la réalisation de créations en verre sur mesure pour l’architecture, la décoration intérieure et les projets haut de gamme. Fort de plus de 40 ans d’expérience, Atelier Pictet accompagne les architectes, décorateurs, artistes et prescripteurs dans le développement de pièces originales, sophistiquées et exclusives.

Chaque projet est étudié selon ses contraintes esthétiques, techniques et fonctionnelles. Atelier Pictet intervient dans la création de parements muraux, cloisons en verre, façades, verrières, éléments de mobilier et œuvres décoratives. L’atelier travaille uniquement sur commande et participe à toutes les étapes du projet, de l’étude de faisabilité à la conception technique, jusqu’à la réalisation et à la mise en œuvre.

Le savoir-faire de Atelier Pictet couvre de nombreuses techniques de transformation et de décoration du verre, parmi lesquelles la gravure, le sablage, le burinage, la dorure, l’argenture, la métallisation, la sérigraphie et le verre structurel. L’atelier développe également des solutions innovantes autour du verre cinétique, du verre optique et de l’intégration de l’image dans les surfaces verrières.

Reconnu dans l’univers de l’architecture intérieure de luxe, Atelier Pictet réalise des ouvrages verriers destinés aux hôtels, boutiques, sièges sociaux, bâtiments publics, résidences privées et projets artistiques. Sa maîtrise du verre décoratif sur mesure lui permet de répondre aussi bien à des commandes uniques qu’à des projets de grande ampleur en France et à l’international.