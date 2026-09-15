Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Travail dissimulé dans le BTP : un couple interpellé

Justice
Publié le 15 septembre 2026 à 16h00, mis à jour le 15 septembre 2026 à 14h33, par Claire Lemonnier
Nouvelle affaire de travail dissimulé, après celles sur des chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2034. Les dirigeants d’une entreprise de BTP ont été interpellés. Il leur est notamment reproché un préjudice de 2,5 millions d’euros subi par l’Urssaf.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

Un couple dirigeant une entreprise de BTP basée à Franconville (Val d’Oise) a été interpellé le 14 septembre pour des soupçons de travail dissimulé.


2,5 millions d’euros de préjudice pour l’Urssaf


Le début de l’affaire remonte à fin 2024, lorsque l’Urssaf procède au contrôle de leur entreprise de BTP. Il est alors constaté « une minoration substantielle » des déclarations sociales de l’entreprise durant trois ans, avec un préjudice total subi par l’Urssaf estimé à 2,5 millions d’euros.

« Le monsieur dirigeait une société qui déclarait ses salariés mais il en avait constitué une deuxième sous-traitante avec un dirigeant de paille employant de la main d'œuvre non déclarée cette fois », a expliqué le directeur de l’enquête.

Plus de 1 700 virements à destination de personnes physiques auraient été faits en trois ans, pour un montant de plus de trois millions d’euros, alors que l’entreprise n’avait effectué que sept déclarations préalables à l’embauche.


L’enquête a été ouverte en mars dernier par le procureur de la République de Pontoise et confiée aux militaires de la gendarmerie de l’antenne de l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) du Val d’Oise.


1,7 million d’euros saisis


Cette enquête a abouti à « la saisie de six biens immobiliers appartenant au couple, d’une valeur avoisinant 1,7 million d’euros, ainsi que de sommes d’argent présentes sur les comptes bancaires et d’objets de luxe ».

In fine, le dirigeant de l’entreprise a été interpellé par les gendarmes dans l’Essonne, et sa femme dans le Var, où réside le couple.

Ils ont été placés en garde à vue puis laissés libres dans l’attente de la décision d’un magistrat.

                                                                             

Newsletter                  

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

                  

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

                  Je m’abonne gratuitement →
Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.