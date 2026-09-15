Travail dissimulé dans le BTP : un couple interpellé

Nouvelle affaire de travail dissimulé, après celles sur des chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2034. Les dirigeants d’une entreprise de BTP ont été interpellés. Il leur est notamment reproché un préjudice de 2,5 millions d’euros subi par l’Urssaf.

Un couple dirigeant une entreprise de BTP basée à Franconville (Val d’Oise) a été interpellé le 14 septembre pour des soupçons de travail dissimulé.



2,5 millions d’euros de préjudice pour l’Urssaf



Le début de l’affaire remonte à fin 2024, lorsque l’Urssaf procède au contrôle de leur entreprise de BTP. Il est alors constaté « une minoration substantielle » des déclarations sociales de l’entreprise durant trois ans, avec un préjudice total subi par l’Urssaf estimé à 2,5 millions d’euros.

« Le monsieur dirigeait une société qui déclarait ses salariés mais il en avait constitué une deuxième sous-traitante avec un dirigeant de paille employant de la main d'œuvre non déclarée cette fois », a expliqué le directeur de l’enquête.



Plus de 1 700 virements à destination de personnes physiques auraient été faits en trois ans, pour un montant de plus de trois millions d’euros, alors que l’entreprise n’avait effectué que sept déclarations préalables à l’embauche.



L’enquête a été ouverte en mars dernier par le procureur de la République de Pontoise et confiée aux militaires de la gendarmerie de l’antenne de l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) du Val d’Oise.



1,7 million d’euros saisis



Cette enquête a abouti à « la saisie de six biens immobiliers appartenant au couple, d’une valeur avoisinant 1,7 million d’euros, ainsi que de sommes d’argent présentes sur les comptes bancaires et d’objets de luxe ».



In fine, le dirigeant de l’entreprise a été interpellé par les gendarmes dans l’Essonne, et sa femme dans le Var, où réside le couple.

Ils ont été placés en garde à vue puis laissés libres dans l’attente de la décision d’un magistrat.