Travail dissimulé dans le BTP : un couple interpellé
Un couple dirigeant une entreprise de BTP basée à Franconville (Val d’Oise) a été interpellé le 14 septembre pour des soupçons de travail dissimulé.
2,5 millions d’euros de préjudice pour l’Urssaf
Le début de l’affaire remonte à fin 2024, lorsque l’Urssaf procède au contrôle de leur entreprise de BTP. Il est alors constaté « une minoration substantielle » des déclarations sociales de l’entreprise durant trois ans, avec un préjudice total subi par l’Urssaf estimé à 2,5 millions d’euros.
« Le monsieur dirigeait une société qui déclarait ses salariés mais il en avait constitué une deuxième sous-traitante avec un dirigeant de paille employant de la main d'œuvre non déclarée cette fois », a expliqué le directeur de l’enquête.
Plus de 1 700 virements à destination de personnes physiques auraient été faits en trois ans, pour un montant de plus de trois millions d’euros, alors que l’entreprise n’avait effectué que sept déclarations préalables à l’embauche.
L’enquête a été ouverte en mars dernier par le procureur de la République de Pontoise et confiée aux militaires de la gendarmerie de l’antenne de l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) du Val d’Oise.
1,7 million d’euros saisis
Cette enquête a abouti à « la saisie de six biens immobiliers appartenant au couple, d’une valeur avoisinant 1,7 million d’euros, ainsi que de sommes d’argent présentes sur les comptes bancaires et d’objets de luxe ».
In fine, le dirigeant de l’entreprise a été interpellé par les gendarmes dans l’Essonne, et sa femme dans le Var, où réside le couple.
Ils ont été placés en garde à vue puis laissés libres dans l’attente de la décision d’un magistrat.
|
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Entreprise
- BTP
- URSSAF
- Justice
- Travail dissimulé
- Afficher plus
SMABTP lance Global Chantier, une assurance clé en main pour maîtres d’ouvrage
Le groupe SMABTP dévoile Global Chantier. Un contrat unique visant à réunir l’ensemble des garanties essentielles pour les maîtres d’ouvrage publics et privés, avec de nouvelles couvertures adaptées aux...
Risque cyber : un danger encore trop sous-estimé !
Les cyberattaques se multiplient et peuvent avoir des conséquences graves, allant parfois jusqu’à la faillite des entreprises. SMABTP a recueilli les témoignages de sociétaires confrontés à ce risque et...
Vos engins de chantier représentent de lourds investissements. Ils sont précieux : assurez-les !
Vous avez acheté des engins de chantier et du matériel ? S’agissant d’importants investissements pour votre entreprise, il est indispensable de penser à les assurer contre les dommages qu’ils peuvent subir...
Risques chimiques dans le BTP : un don versé à la Ligue contre le cancer
Après avoir lancé une campagne de prévention sur les risques chimiques dans le BTP, l’OPPBTP et les services de prévention et santé au travail annoncent un don de près de 26 000 euros à la Ligue contre...