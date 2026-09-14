Les dépenses nationales consacrées au logement ont progressé de 0,4 % en 2025, à 620,7 milliards d'euros. L’investissement a reculé de 4,4 %.

Les dépenses nationales consacrées au logement ont atteint 620,7 milliards d’euros en 2025, en hausse de 0,4 %, selon le « Rapport du compte du logement 2025 » publié le 14 septembre par le Service des données et études statistiques (SDES), service statistique du ministère. Entre 2015 et 2024, elles avaient progressé de 2,7 % par an en moyenne. En 2025, le logement a représenté 28 % du budget des ménages et une dépense équivalente à 21 % du PIB.

En juillet 2025, le parc de logements ordinaires comptait 38,5 millions de logements, hors hébergements collectifs comme les maisons de retraite et les résidences universitaires. Il se composait à 82,6 % de résidences principales, à 9,7 % de résidences secondaires et à 7,6 % de logements vacants. Le Sdes souligne que la progression du parc de logements ordinaires ralentit encore en 2025, avec 237 000 logements supplémentaires (+0,6 %), contre 271 000 (+0,7 %) en 2024. De son côté, le nombre de résidences principales affiche sa plus faible croissance depuis 1985.

L’investissement en logement a reculé de 4,4 % en 2025. Le mouvement est particulièrement marqué dans le neuf, où l’investissement a diminué de 14,4 %. Les mises en chantier se sont toutefois légèrement redressées de 3,2 %, à 269 700 logements sur l’année, tout en restant à un niveau très bas, souligne le Sdes.

Le marché de l’ancien a évolué dans un autre sens. Après trois années de baisse, le nombre de transactions a rebondi de 12,7 % en 2025, à 952 000 logements. Les taux des crédits immobiliers se sont stabilisés autour de 3 %, après avoir commencé à reculer en 2024. Après deux années de baisse, les prix des logements anciens ont progressé de 0,8 %.

Les aides publiques en hausse



Les aides publiques au logement ont atteint 45,9 milliards d’euros en 2025, en hausse de 5,5 %. Les subventions d’investissement ont bondi de 27,8 %. Cette progression est notamment portée par les aides de l’Agence nationale de l'habitat (Anah), en grande partie liées à MaPrimeRénov’, qui ont augmenté de 52 %. Les subventions liées aux prêts destinés aux logements locatifs sociaux ont progressé pour leur part de 25 %, à 2,7 milliards d’euros.

Les aides destinées aux ménages ont également évolué. Les aides personnelles au logement — APL, ALS et ALF — progressent de 3 %, dans la continuité de 2023 et 2024. L’aide sociale à l’hébergement (ASH) et les aides aux hébergements pour les personnes âgées, handicapées ou en difficulté sociale augmentent également.

Les dépenses courantes liées au logement qui comprennent notamment les loyers, les charges, l’énergie et l’entretien ont progressé de 1,9 %, contre 4,6 % en 2024. Le SDES explique ce ralentissement par une moindre hausse des prix après plusieurs années de forte inflation. Les loyers ont augmenté de 2,9 %, tandis que les dépenses d’énergie ont diminué de 3,6 % en raison du reflux des prix cette année-là.

Les prélèvements fiscaux liés au logement ont augmenté de 4,9 % en 2025, après une hausse de 3,4 % en 2024. Cette évolution résulte principalement de la fin du bouclier tarifaire sur l’électricité et du rebond des droits de mutation, lié à la reprise des transactions dans l’ancien, selon le ministère. La progression de la taxe foncière contribue également à cette hausse. À l’inverse, les prélèvements sur l’investissement en logement ont reculé de 6,5 %, dans un contexte toujours dégradé pour le marché du neuf.