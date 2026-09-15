Fortes chaleurs : 8,6 milliards d’euros nécessaires pour adapter le parc social
Équiper les logements sociaux de volets et brasseurs d’air devrait coûter 8,6 milliards d’euros selon une estimation de l’Union sociale pour l’habitat (USH). Un coût élevé mais nécessaire face à la multiplication des épisodes de canicule.
Dans ce contexte, l’USH a formalisé un plan d’action pour « l’habitabilité des logements sociaux en cas de fortes chaleurs».
Les « solutions rapides, de bon sens et efficaces » consistent, selon la confédération, à « massifier l'installation d'un brasseur d'air, a minima dans une pièce, et à remettre des volets partout ».
Volets : près de la moitié des logements sociaux à équiper en métropole
Actuellement, seuls 56 % des logements sociaux seraient équipés de protections solaires, et à peine 3 % disposeraient d’un brasseur d’air (parfois aussi appelé « ventilateur de plafond »).
D’après les estimations de l’USH, le coût d’installation de ces volets pourrait atteindre entre 2 875 et 3 500 euros par logement, en fonction du nombre de fenêtres, auquel s’ajoutent 300 à 500 euros pour un brasseur d’air.
Au total, cela représenterait donc 8,6 milliards d’euros pour le seul parc social métropolitain, sans compter l’Outre-Mer, les résidences sociales, les résidences séniors ni les résidences étudiantes.
Pour les seuls logements situés dans les zones prioritaires – c’est-à-dire le sud de la France et les grandes villes – le coût est estimé à 2,8 milliards d’euros.
« C'est un enjeu important, mais qui s'ajoute à tous les autres enjeux de rénovation du parc, d'adaptation au vieillissement », a rappelé Emmanuelle Cosse, présidente de l'USH et ex-ministre du Logement, pointant un manque de réflexion concernant l'enjeu du financement de ces travaux.
En termes de chiffres, la présidente de l’USH a rappelé que 2,9 millions de ménages étaient en attente d’un logement social au 30 juin, soit +2,7 % de plus que fin 2025.
Côté création de nouveaux logements sociaux, le niveau de 2026 devrait être proche de celui de 2025, soit d’environ 100 000 logements sociaux créés.
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