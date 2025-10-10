Les Ateliers Dewerpe est une entreprise familiale ancrée en Île-de-France depuis 1889, spécialiste de la menuiserie extérieure, la vitrerie et la miroiterie décorative. Forte d’un solide héritage artisanal, la société combine tradition et innovation pour proposer des solutions premium adaptées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

L'entreprise est engagée dans la fabrication française, privilégiant l'aluminium pour ses qualités de durabilité et de légèreté, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable (matériaux recyclés, procédés responsables). Nos ateliers, situés à Malakoff et Romainville, permettent de réaliser des projets de toute envergure, y compris des chantiers complexes en rénovation énergétique ou en construction neuve, tout en assurant un accompagnement complet du client.