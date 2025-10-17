ATEMCO-JIPE

ConnexionS'abonner
2 RUE DE L'INDUSTRIE BP 43
67730 CHATENOIS
France
Avec quatre usines spécialisées dans la construction modulaire, le groupe Atemco-Jipé combine les avantages d'un savoir-faire diversifié avec la mise en commun de moyens humains et matériels et le cumul d'une expérience de plusieurs décennies. Notre groupe aujourd'hui, ce sont des sites de fabrication à proximité immédiate de vos projets. Ce sont des coûts optimisés grâce au partage des charges. Ce sont des équipes de professionnels réunies dans une même vision de la qualité.

Le NG 60

Juxtaposable et superposable jusqu’à 3 niveaux (5 niveaux dans la version renforcée), le Premium de JIPE se destine à toutes vos installations haut-de-gamme dans le respect de vos contraintes esthétiques...

Le Premium

Ses nombreuses déclinaisons possibles (dimensions, cloisons…) en font un produit d’un excellent rapport qualité-prix. Souple, économique, mais également robuste et d’une finition soignée, le Premium de...

