ATEMCO-JIPE
67730 CHATENOIS
France
L’Unigalow installation de bureaux juxtaposable
L’Unigalow de JIPE se plie à toutes les exigences et s’intègre avec noblesse dans les sites les plus contraignants. Souple et parfaitement adapté aux exigences de la construction, il se destine aux grands...
Le NG 60
Juxtaposable et superposable jusqu’à 3 niveaux (5 niveaux dans la version renforcée), le Premium de JIPE se destine à toutes vos installations haut-de-gamme dans le respect de vos contraintes esthétiques...
Le Premium
Ses nombreuses déclinaisons possibles (dimensions, cloisons…) en font un produit d’un excellent rapport qualité-prix. Souple, économique, mais également robuste et d’une finition soignée, le Premium de...
Gamme Unigalow installation de bureaux juxtaposables
Exceptionnellement souple et parfaitement adapté aux exigences de la construction, l’Unigalow se destine aux grands ensembles de standing et convient particulièrement aux installations de bureaux. Juxtaposable...
Solution export modulaire
Notre module destiné à l’export est spécialement étudié pour réduire les frais de transport à la charge du client. Fabriqué sur la base de nos produits colisables, il peut être adapté pour résister aux...
Nouveau site web : toutes vos solutions modulaires en 1 cic !
Bureaux, bâtiments scolaires ou périscolaires, base-vie, club house… Trouver immédiatement la solution que l’on recherche, accéder en un clic à sa description ainsi qu’à une galerie d’exemples, obtenir...
Solution chantier construction modulaire juxtaposable bungalows de chantier
Robustes, autoporteurs et d'une finition soignée, nos modules Ecotel, Moduo et Premium Contact sont des produits d’un excellent rapport qualité-prix. Juxtaposables, superposables en R+1 (pour le Premium)...
Gamme NG construction modulaire superposabe
Juxtaposable en long pan ou en pignon, le NG est superposable jusqu’à 6 niveaux dans sa version renforcée. Sa structure en acier galvanisé est garantie 10 ans. Parfaitement adapté aux usages tertiaires...