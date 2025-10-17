Pour obtenir une information de la part de la marque « ATEP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Le Syndicat ATEP, Acteurs du Traitement des Eaux de la Parcelle, rassemble les fabricants, les entreprises de services et leurs partenaires afin de contribuer à l’essor de la valorisation des eaux de la parcelle.



Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’interroger notre façon de gérer l’eau pour répondre aux enjeux de la transition écologique et du changement climatique, en mettant en œuvre un nouveau modèle : « La gestion des eaux de la parcelle ».

Ainsi, souvent et uniquement considérées comme une pollution, une nuisance, ou une contrainte, les eaux usées domestiques, pluviales ou eau de pluie constituent en réalité un gisement de ressources. Gérer ces eaux à la source, de façon autonome, c’est chercher le plus en amont possible leurs valorisations avec ou sans traitement.

En effet des techniques nouvelles de valorisation émergent et sont complémentaires des techniques actuelles d’assainissement.

Il faut penser et faire évoluer l’ensemble de ces techniques (séparation, traitement, valorisation) dans un cadre commun : « La gestion des eaux de la parcelle ».

Ces évolutions sont portées par la transition écologique et le besoin d’économie circulaire pour répondre aux préoccupations du changement climatique (baisse de la ressource), de la « criticité » du phosphore comme matière première depuis 2014 et de la remise en question de l’extension sans fin des infrastructures d’assainissement collectif qui suit l’urbanisation.

Il s’agit de repenser le modèle des services de l’eau avec comme fil conducteur « Faire d’une contrainte, une opportunité » en prenant exemple sur la gestion des déchets ménagers avec la notion de tri sélectif en vue d’un recyclage.

Les conclusions du 2nd volet des assises de l’eau confirme cette tendance avec un objectif de tripler les volumes d’eaux non conventionnelles (Eaux usées traitées, eaux de pluie, eaux d’exhaure et eaux grises) réutilisées d’ici 2025 en facilitant leurs usages.

Le savoir-faire d’ATEP :