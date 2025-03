On est là… pour tous les pro

Atlantic, c’est une offre large pour tous les profils : installateurs (plombiers, chauffagistes, électriciens, climaticiens…), distributeurs, bureaux d’étude, entreprises de rénovation, constructeurs de maisons individuelles, exploitants, promoteurs, bailleurs… et les clients particuliers ! Atlantic sait parler à tous les acteurs du secteur pour les accompagner dans chacun de leurs chantiers et dans chacun de leurs besoins.

On est là… pour tous les chantiers

Qu’il s’agisse du résidentiel, du tertiaire, du collectif, Atlantic est là, avec une force commerciale, des produits et solutions et des outils dédiés, car chaque chantier est unique. C’est simple : Atlantic, c’est l’offre la plus large du marché, car on sait que proposer des solutions multi-énergies, c’est essentiel pour répondre à tous les besoins de vos clients.

On est là… et ici, et là, et aussi là…

Atlantic, c’est une marque française implantée sur tout le territoire français depuis plus de 55 ans, avec un maillage fort de 5000 collaborateurs et de nos partenaires :

Des centaines de commerciaux répartis dans toutes les régions de France, spécialisés selon les typologies de professionnels et de chantiers (On est là… pour tous les pros et pour tous les chantiers, vous suivez ?)

De nombreux centres de R&D pour continuer à innover

13 usines (bientôt 14 !) réparties en France, pour favoriser l’emploi local, la qualité à la française, et faire rayonner le savoir-faire français dans les foyers

10 centres de formation pour faire de vous de vrais experts et ambassadeurs de nos solutions et vous valoriser dans leur métier

En moyenne 35 agences distributeurs** par département proposant nos produits, pour vous éviter de faire des kilomètres

On est là… avant vos chantiers

Avec un catalogue de plus de 20 000 références multi-énergies, Atlantic propose l’offre la plus large du marché, aussi bien dans le neuf qu’en rénovation. Mais on est là aussi pour vous aider – et aider vos clients - à faire le bon choix, du bon produit, au bon dimensionnement, avec nos outils et logiciels de dimensionnement, et nos 385 experts techniques disponibles en visio-assistance, à distance, ou même sur site pour vous accompagner sur vos chantiers.

On est là… pendant votre chantier

Atlantic propose une mise en service pour certains de ses équipements, directement sur votre chantier. Un vrai travail d’équipe !

On est là… après votre chantier

Nos 450 experts clients sont là, eux aussi, à vos côtés, pour garantir une relation de confiance et un service après-vente efficace !

Atlantic travaille également sur la réparabilité et la durabilité de ses solutions, avec des extensions de garantie jusqu’à 10 ans, et la livraison de pièces détachées en 24h.

Un accompagnement de qualité qui affiche un taux de satisfaction de 95% ***.

Besoin d’une dernière preuve qui montre qu’on est là, vraiment ? Atlantic a obtenu en janvier 2025 les marques de garantie « AFRC Relation Client 100% France » et « Service France Garanti » pour ses services Client, le service d’avant-vente, le service Formation, la planification des interventions, les services consommateurs et les services d’Après-vente de la marque. Vous voyez, on est vraiment là.

*Sur certaines gammes de produits.

**Données internes Atlantic - agences partenaires définies comme agences d'un distributeur réalisant au moins 10k€ avec au moins un des pôles Atlantic - nombre moyen à l'échelle d'un département.

***Enquête INIT – Novembre 2024 – 600 installateurs / distributeurs – Satisfaction globale moyenne – Catégories Chauffage/chauffe-eau/pompe à chaleur.

Pour en savoir plus exit_to_app