On est là… pour concevoir des solutions éco-performantes

En 2024, 4 nouveaux centres de R&D ont ouvert en France (à Billy-Berclau, Boz, Meyzieu et La Roche-sur-Yon), au plus près des usines existantes, pour favoriser la collaboration entre les équipes, accélérer le prototypage et les tests et le passage à la production en série. Des équipes entièrement dédiées à la recherche et à l’innovation, pour répondre (voire anticiper) à tous les besoins de tous nos clients.

On est là… pour fabriquer des appareils de qualité

Chez Atlantic, le Made in France n’est pas qu’une volonté, c’est une réalité. Avec actuellement 13 usines en France, Atlantic peut fabriquer une majorité de ses produits dans l’Hexagone. Vous ne le savez peut-être pas, mais 100% des radiateurs électriques, 100% des chaudières, et 100% des unités intérieures des pompes à chaleur air/eau sont fabriquées en France ! On est là en Vendée, dans le Nord, en Isère, en Seine-Saint-Denis, dans l’Ain, dans le Loiret, dans le Rhône,… et on sera bientôt là, à Chalon-sur-Saône, avec une 14ème usine française !

On est là… pour vous aider

Atlantic, c’est une forte présence commerciale dans chacune des régions de France métropolitaine, avec plusieurs centaines de commerciaux experts de leur secteur. Des collaborateurs engagés, disponibles pour vous, qui vous proposent même des rencontres et des événements pour créer et maintenir du lien.

Et grâce à nos partenariats avec nos distributeurs, les solutions Atlantic sont disponibles dans environ 35 agences par département* ! Une proximité non négligeable, appréciable pour réduire les kilomètres et les temps de trajet.

On est là… pour vous former

Parce que les meilleurs ambassadeurs de notre marque, c’est vous, les 30 formateurs Atlantic dispensent de nombreuses formations et qualifications dans 10 centres de formation répartis sur l’hexagone. Connaissance produits, techniques de vente, certifications… Il y a forcément une formation pour vous faire grandir avec nous dans votre région.

On est là… pour vous accompagner

Que vous appeliez les services avant-vente ou après-vente, pas de différence : vous êtes en France. Tous nos services dédiés aux professionnels se trouvent sur le territoire français, souvent au plus près des usines. En langage humain, ça veut dire 385 experts techniques et 450 experts clients pour vous accompagner au quotidien.

Un engagement récompensé par les marques de garantie « AFRC Relation Client 100% France » et « Service France Garanti » décernées en janvier 2025.

* Données internes Atlantic - agences partenaires définies comme agences d'un distributeur réalisant au moins 10k€ avec au moins un des pôles Atlantic - nombre moyen à l'échelle d'un département.

