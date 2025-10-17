AUDINNOV - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AUDINNOV », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AUDINNOV est concepteur et fabricant d’échelles isolantes d’accès aux réseaux électriques, d’échelles à usage des services d’incendie et de secours, de PIRL UltraLight®, d’échelles avec plateforme de travail sécurisée (EN 50528).

La société se distingue par la qualité de ses produits et de ses services.

Yves BUGY, PDG de la société, est passionné de sécurité, spécialiste des solutions pointues et personnalisées. Il apporte sa conviction profonde de la nécessité de valeurs simples mais fortes : respect du client et de ses engagements, recherche de l’excellence et fierté de créer des produits de qualité, écoute et grande réactivité à l’environnement.

Ces valeurs ont permis une culture d’entreprise très prégnante, assurant cohésion, motivation et engagement des équipes. Les maîtres mots sont : compétence, rigueur et partage de l’innovation, dynamisme, souplesse, réactivité, synergie avec les clients et adaptation constante aux changements.

Les chutes de hauteur à partir d’échelles ou d’échafaudages restent une des premières causes d’accidents du travail graves voire mortelles.

AUDINNOV s’implique dans une démarche de prévention (normes, réglementations) tant dans une optique de responsabilité sociétale en apportant son expertise, qu’en tant qu’industriel à la recherche de solutions toujours plus sûres et ergonomiques.

Depuis de nombreuses années, AUDINNOV participe aux groupes de travail français et européen de normalisation.

AUDINNOV peut ainsi anticiper l’évolution du contexte réglementaire et normatif et concevoir des produits sûrs, ergonomiques et répondant aux exigences actuelles et futures.

Le savoir-faire d’ AUDINNOV :