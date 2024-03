Bienvenue chez AVM Logiciels, la référence dans l'édition de logiciels et applications mobiles dédiés à la gestion de parc matériel.

Forts de 25 ans d'expérience, nous avons su nous imposer comme un partenaire de choix pour la mise en oeuvre de solutions métier performantes à destination des professionnels du BTP, TP, industries, tertiaire, nucléaire et même de l'armée.

Au coeur de notre métier : la gamme logicielle Winstox. Bien plus qu'une solution, c'est une révolution dans la gestion de l'outillage. Adaptée aux spécificités des secteurs exigeants que sont le nucléaire ou les énergies, elle offre des réponses sur mesure aux besoins des PME, des institutions et des grands comptes.

Chez AVM Logiciels, l'innovation est notre moteur, l'accompagnement notre signature, la performance notre promesse, et l'engagement notre ADN. Notre équipe à taille humaine est dédiée à la satisfaction de nos clients. Nous créons des partenariats durables.

Nous pensons nos services pour les professionnels c'est pourquoi experts métiers réalisent une analyse approfondie de vos processus internes, vous guident vers des solutions optimales, et assurent le déploiement et la formation de vos collaborateurs. Nos applicatifs permettent une connexion à vos systèmes d'information pour ne perdre aucune donnée et vous garantir une parfaite adaptabilité.

Rejoignez-nous aujourd'hui pour une gestion de parc matériel repensée, synonyme de performance, d'innovation et d'engagement.