Winstox Magasin : l'application de gestion du parc matériel pour le dépôt

Winstox Magasin est LA solution de traçabilité et de gestion du parc matériel qui vous suit partout. Développée pour assister les magasiniers dans leur tâches quotidiennes, elle apporte de la fiabilité dans la récupération des données, de la sécurité quant au contrôle de l’outillage et un gain de temps et d’argent global.

Une solution mobile concrète pour votre gestion du dépôt

Winstox Magasin est une application mobile dédiée aux magasiniers et responsables matériel, conçue pour répondre aux besoins spécifiques de gestion de l'outillage :

Tracer le matériel de manière fiable et continue,

Garantir la disponibilité du matériel,

Gérer le stock et les inventaires.

Maintenir la conformité des équipements,

Préparer efficacement les réservations de matériel,

Grâce à l’application, vous pouvez effectuer rapidement vos affectations de matériel et assurer un suivi précis des mouvements. Réceptionnez les réservations des acteurs du terrain et préparez facilement le matériel avec l'assistance de Winstox. En quelques clics, vous supervisez l’ensemble de votre parc en temps réel et vous êtes alerté en cas d’échéance de contrôle.

Un outil métier essentiel pour :

Les Magasiniers

Les Responsables matériel

Les Gestionnaires de dépôt

...

Il s'agit d’une application métier conçue pour les professionnels du BTP, de l’industrie, du tertiaire, des TP, des armées, du nucléaire et bien d’autres... Disponible sur TP, tablette et smartphone, que vous utilisiez iOS ou Android, elle fait l’objet de mises à jour régulières pour s’adapter aux exigences des utilisateurs.

Elle bénéficie d’une interface intuitive et épurée pour une utilisation accessible et une navigation rapide entre les menus.

Les fonctionnalités détaillées de notre application dédiée au magasin :

MES MOUVEMENTS : Effectuez vos sorties et retours de matériel en scannant vos articles au comptoir, avec possibilité d'attribution ou de restitution à un utilisateur.

CONSULTATION : Accédez au catalogue d'articles par dépôt, par chantier, par personne ou prestataire. Vous visualisez le stock complet, sa disponibilité, ses informations et ses affectations.



SCAN INFOS : Scannez un équipement, lot ou consommable pour disposer rapidement d’une information ou d'un document lié.

MES PREPARATIONS : Effectuez les préparations des réservations de matériel envoyées par les acteurs du terrain (ex : chargé d’affaires).

MES CONTRÔLES : Enregistrez vos contrôles périodiques, maintenance préventive, et allez plus loin encore, avec la mise en entretien des articles non-conformes ou leur mise au rebut.

MES LIVRAISONS : Gérez facilement les livraisons de vos fournisseurs et incrémentez vos stocks automatiquement.

TRANSFERT DEPÔT : Facilitez le transfert de matériel entre différents dépôts.

MES INVENTAIRES (à venir prochainement) : Réalisez vos inventaires depuis le mobile, par dépôt, chantier ou zone.



Winstox, une solution globale pour la gestion du matériel



Basée sur les retours d’expérience des utilisateurs et développée selon leurs besoins, Winstox Magasin est l’appli mobile pour les magasiniers de la suite logicielle Winstox, développée par l’éditeur-intégrateur AVM Logiciels. Elle fonctionne de pair avec la solution Winstox Exploitation, le cœur de la gestion de parc matériel, disponible sur PC.

Enfin, pour connecter tous les acteurs du parc matériel, AVM Logiciels a créé Winstox Mobile, l’application des opérationnels du terrain ! Elle permet aux chargés d’affaires et conducteurs de travaux de communiquer instantanément avec le dépôt et de répondre à leurs besoins d’outillage.

Contactez AVM Logiciels dès maintenant pour une gestion mobile de votre parc matériel au quotidien !