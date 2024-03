Winstox : la solution de gestion et de traçabilité du parc matériel et outillage

Découvrez la solution métier Winstox Exploitation ! L'efficacité opérationnelle est aujourd’hui la clé de la réussite pour toutes les entreprises y compris la vôtre. Winstox est la réponse.



Optimisez la performance de votre parc matériel avec notre solution logicielle métier

Winstox est la solution de gestion de parc matériel et outillage qui révolutionne la façon dont les entreprises du secteur BTP, TP, industriel, tertiaire, énergies, nucléaire et bien d’autres... gèrent leurs ressources.

Finis les multiples fichiers Excel et les tableaux désorganisés ! Winstox Exploitation centralise toutes les informations relatives à votre parc matériel, offrant une vue d'ensemble complète de vos actifs, de leur emplacement à leur état d'utilisation pour vous permettre de prendre des décisions éclairées.

Elle permet l’automatisation des tâches et la fiabilisation des enregistrements ! Grâce à des fonctionnalités avancées de suivi, vous saurez toujours où se trouve chaque équipement et comment il est utilisé.

De quoi optimiser les ressources de votre société et garantir la fiabilité de vos données.



Une solution évolutive, adaptée aux petites sociétés et aux grands comptes

Que vous soyez une PME, une entreprise nationale ou un groupe international, la suite logicielle Winstox est conçue pour toutes les organisations grâce à une gestion en mono ou multi-dépôt.

Evolutive et personnalisable, elle s’adapte à vos process internes et vos besoins spécifiques. Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre solution à travers la réalisation d’audits afin de moduler Winstox Exploitation et de vous offrir un outil parfaitement adapté à votre organisation.



Quelles ressources gérer avec Winstox Exploitation ?

L’outillage (Ex : Ponceuse, Multimètre...)

Les lots (Ex: Barrières de chantier, étais...)

Les consommables (Ex: visserie, sac de ciment, disque à meuler...)

Les EPI (Ex: Gants, chaussures de sécurité, casques...)

Les kits (Ex: Caisse à outils)

Les véhicules et engins (Ex: Mini-pelle, utilitaire, camion-benne...)

Les containers (sur chantier ou à l’export)

Les tourets à câbles

Les services (Ex: Pose de coffret de chantier...)

Avec Winstox, vous gérez vos articles par catégorie, sous-catégorie et modèle d’article afin de leur rattacher des informations, des cycles de contrôle et des documents. Un nouvel article dans votre stock ? Créez sa fiche depuis le modèle pour qu’il hérite des données et caractéristiques propres à son modèle ou sa famille.



Maîtrisez votre gestion des stocks et votre inventaire avec précision !

Winstox propose une gestion globale des stocks et des fournisseurs avec un tableau de bord fonctionnel qui permet de balayer rapidement toutes les informations essentielles. C’est une solution d’inventaire permanent.

Visualisez l’état de vos stocks et la disponibilité

Consulter qui à quoi et où est mon matériel

Paramétrez vos alertes de stock

Intégrer vos informations fournisseurs et vos commandes de matériel

Incrémentez vos stocks automatiquement

Réalisez vos inventaires annuels et ponctuels, par dépôt, chantier ou personne



Gérez les mouvements et anticipez les besoins en matériel

Gagnez en efficacité dans la planification des affectations et la préparation du matériel. Notre solution vous permet de programmer l'utilisation de vos équipements en fonction des besoins spécifiques de chaque chantier, optimisant ainsi les ressources disponibles et réduisant les temps d'arrêt inutiles.

Enregistrez tous les mouvements et accédez à l’historiques par article, par personne ou par chantier

Réceptionnez et préparez les demandes de matériel

Visualisez le calendrier des réservations de matériel

Transférez de l’outillage entre dépôt



Planifiez les contrôles pour garantir la sécurité et éviter les arrêts de production

Planifier les contrôles périodiques obligatoires et la maintenance préventive est essentiel pour éviter les interruptions coûteuses dans vos opérations. Le logiciel vous alerte automatiquement lorsque des équipements nécessitent une intervention, vous permettant ainsi de planifier les travaux de maintenance à l'avance et d'éviter les arrêts imprévus.

Définissez vos cycles de maintenance avec ou sans listes de les contrôles

Soyez alerté des échéances de contrôle à venir

Garantissez la sécurité de vos équipes

Renseignez vos interventions de contrôles et créez les carnets d’entretien

Rattachez vos certificats de contrôle

Vos équipements sont utilisés en toute sécurité et en conformité avec les réglementations en vigueur, réduisant ainsi les risques pour vos équipes et votre entreprise.



Un outil décisionnel à part entière : Analysez vos performances et prenez des décisions éclairées

Grâce au suivi des indicateurs clés, vous pouvez apprécier les performances de votre parc matériel en fonction de vos propres critères.

Identifiez le matériel sous-utilisé

Analysez vos tendances de stocks

Calculez la rentabilité de vos investissements

Consultez la durabilité de vos équipements

Adaptez votre stratégie et prenez des décisions éclairées pour optimiser vos investissements.



Suivez vos budgets et gérez la facturation

Définissez vos tarifs de location et de vente

Obtenez un suivi précis par affaire

Facturez vos chantiers client et chantiers internes

Neutralisez des périodes de facturation

Refacturez les pertes/vol selon la valeur résiduelle du matériel ou vos propres tarifs



Découvrez dès maintenant comment notre solution de gestion de parc matériel et outillage peut transformer votre entreprise. Contactez-nous pour une démonstration personnalisée.