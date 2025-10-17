AWE
92300 Levallois-Perret
France
AWE : Nous aidons nos clients B2B à concevoir, implanter et optimiser leurs stratégies de génération de leads et d’Account Based Marketing.
Organisé autour d’un pôle consulting, d’un pôle agence et d’un pôle data, nous accompagnons nos clients, quel que soit leur niveau de maturité digitale, de la réflexion stratégique à la gestion opérationnelle de leurs dispositifs de protection digitale.
Nous avons acquis une expertise sectorielle dans les domaines de l’industrie, du software, de la banque/finance/assurance et du service aux entreprises.
Le savoir-faire d’AWE:
- Stratégies marketing B2B & Consulting : Experts du marketing B2B, nous offrons à nos clients un service de conseil et d’accompagnement long terme. Nos missions de consulting portent sur la définition et l’implémentation de stratégies digitales « marketing to sales ».
- Marketing de contenu et « content intelligence » : « Content marketing », « inbound marketing »… ces termes désignent les mécaniques par lesquelles les marques B2B engagent des conversations avec leurs audiences professionnelles. Nous y apportons la dimension « data », dont les deux principaux bénéfices sont la mesure de la valeur contributive des contenus et l’identification de nouveaux univers sémantiques à adresser.
- Data : Nos missions de consulting portent sur la définition et l’implémentation de stratégies digitales « marketing & sales ». L’alignement marketing/sales repose notamment sur l’intégration des systèmes d’information Web Analytics et CRM. Notre expertise en management de la data rend possible la mise en œuvre opérationnelle des stratégies marketing que nous recommandons. C’est également la consolidation des données marketing/sales qui permet la lecture des performances commerciales et financières de vos investissements marketing.
- « Decide® » : Decide.Ai est une bibliothèque algorithmique d’IA pour exploiter les données consolidées marketing et ventes.
- Marketing automation : Aide au choix/ Déploiement/ Montée en expertise / Mise en place de « Best Practices » / Pilotage et ROI. AWE est le cabinet de conseil spécialisé en stratégie digitale BtoB ayant le plus grand nombre de projets de Marketing automation à son actif en France. Notre expérience nous a valu la confiance de grands groupes dans leur stratégie de déploiement à l’international, comme de plus petites structures désireuses de raccourcir au maximum la courbe d’apprentissage. Nos experts certifiés sur les différents outils du marché vous aident à réussir votre projet de Marketing automation quelle que soit la solution retenue : Marketo, Pardot, Eloqua, Hubspot.
- Google Analytics : Google Analytics Partner depuis 2010, nous participons chaque année au Google Analytics Summit au siège de Google à Mountain View. Notre offre couvre tous les aspects de l’Analytics (collecte et activation) : plans de marquage, Google Tag Manager, paramétrage des objectifs, mise en œuvre des modèles d’attribution, analyse contributive des leviers, connexion CRM et marketing automation.
- Référencement naturel : Entreprise référente dans le domaine du SEO, nous mettons en œuvre des stratégies de référencement efficaces, durables et conformes aux critères de qualité de Google. Analyse de crawl Google (Botify Partner), contenus premium, stratégies de link building adaptées au B2B. Nos consultants accompagnent de nombreux grands groupes sur l’optimisation de leurs plates-formes digitales au niveau monde.
- Landing page factory : Première entreprise française à obtenir le label américain « Marketing Experiments », nous travaillons sur l’optimisation du taux de conversion du funnel « markerting to sales » : landing pages, formulaires, demandes de devis et chatbots (demandes de devis dynamiques).