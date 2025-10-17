AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AXALTA est l’un des principaux producteurs mondiaux de peintures et se consacre exclusivement au développement, à la production et à la vente de peintures liquides et en poudre.

Notre objectif unique qui consiste à offrir des peintures au brillant éclatant nous permet de sortir du lot.

Les produits AXALTA augmentent la durabilité, améliorent la productivité et embellissent les supports.

Nous produisons des gammes de peintures de haute performance ainsi que de peintures pour le secteur du transport, pour les constructeurs de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires, pour le marché de la réparation automobile et pour beaucoup d’applications industrielles.

Nos produits et services novateurs comprennent la peinture et la poudre, des outils colorimétriques, des technologies d’application ainsi que la formation des clients et des systèmes de soutien et de gestion d’entreprise. Notre envergure nous permet de fournir des systèmes de peinture innovants dans le monde entier.

Nos valeurs sont les engagements que nous prenons envers nous-mêmes et envers tous ceux avec lesquels nous collaborons, des clients aux fournisseurs, des dirigeants des collectivités où nous vivons et travaillons jusqu'aux nouveaux collègues. Les langues et les cultures dans lesquelles nous menons nos activités diffèrent, mais les valeurs que nous partageons en tant que société mondiale restent les mêmes.

Le savoir-faire d’AXALTA :