AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE - Batiweb

AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE
78711 Mantes-La-Ville
France
AXALTA est l’un des principaux producteurs mondiaux de peintures et se consacre exclusivement au développement, à la production et à la vente de peintures liquides et en poudre.
Notre objectif unique qui consiste à offrir des peintures au brillant éclatant nous permet de sortir du lot.
Les produits AXALTA augmentent la durabilité, améliorent la productivité et embellissent les supports.
Nous produisons des gammes de peintures de haute performance ainsi que de peintures pour le secteur du transport, pour les constructeurs de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires, pour le marché de la réparation automobile et pour beaucoup d’applications industrielles.
Nos produits et services novateurs comprennent la peinture et la poudre, des outils colorimétriques, des technologies d’application ainsi que la formation des clients et des systèmes de soutien et de gestion d’entreprise. Notre envergure nous permet de fournir des systèmes de peinture innovants dans le monde entier.
Nos valeurs sont les engagements que nous prenons envers nous-mêmes et envers tous ceux avec lesquels nous collaborons, des clients aux fournisseurs, des dirigeants des collectivités où nous vivons et travaillons jusqu'aux nouveaux collègues. Les langues et les cultures dans lesquelles nous menons nos activités diffèrent, mais les valeurs que nous partageons en tant que société mondiale restent les mêmes.
Le savoir-faire d’AXALTA :
- Peintures en poudre thermodurcissables : AXALTA COATING SYSTEMS détient l’un des portefeuilles de technologies de peinture en poudre les plus vastes du secteur.
- Peintures en poudre thermoplastiques : Revêtements fonctionnels offrant une résistance à la corrosion supérieure, pour répondre à des demandes d'applications durables avec un coût maîtrisé.
- Additifs en poudre : Axalta Polymer Powder est spécialisée dans le développement et la production d’additifs thermoplastiques ultrafins.
- Matériaux d’isolation électrique : Les trois segments des solutions énergétiques (fils émaillés, résines d’imprégnation et revêtements électriques en acier) représentent un large éventail de matériaux d’isolation pour un marché énergétique en constante évolution.
- Peintures liquides industrielles : L’activité Peintures liquides industrielles offre une grande variété de peintures liquides à de nombreux clients industriels.
- Véhicule commercial : Présents virtuellement dans le monde entier, nous fournissons des solutions de peinture au secteur des camions de poids moyen et lourd.
- Réparation automobile : L’art de la réparation carrosserie requiert les meilleurs produits et un engagement vers un support client complet.
- Constructeurs de véhicules légers : Les constructeurs de véhicules légers du monde entier comptent sur AXALTA COATING SYSTEMS pour leur offrir une performance optimale et des palettes de couleurs exceptionnelles.