91, rue du ruisseau - CS 41010 Parc d'Activités de Chesnes
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
France
AXELAIR : Distributeur exclusif des produits VORTICE pour la France.

Une connaissance approfondie du marché permettant de proposer des produits de qualité professionnelle répondant aux plus hauts standards de qualité : ISO 9001, NF, CSTBat, ATec, ErP.

Une organisation commerciale et logistique performante : capacité de stockage, organisation des stocks et expédition pour des livraisons en 24 / 72 h partout en France, pour toutes les références stockées du catalogue.

Une offre complète de 3000 références couvrant tous les segments du marché

  • Ventilation pavillonnaire : Extraction invididuelle, VMC simple flux et double flux, VMR
  • Ventilation tertiaire et industrielle : Chauffage, Ventilation de confort et climatiseurs mobiles, hygiène.

Des Partenaires fabricants

  • Des partenaires industriels européens prestigieux, réputés pour leur savoir-faire et leur fiabilité.
  • Premier partenaire industriel : Vortice (Italie).

Clients

  • Un partenaire fiable et régulier qui inscrit ses relations commerciales dans la durée avec les professionnels du négoce.

Le siège de la société

  • Basée à Saint-Quentin-Fallavier, près de Lyon.
  • Axelair est une filiale du Groupe Thermador (C.A. 2019 : 368,8 M€, coté Euronext).
