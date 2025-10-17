Pour obtenir une information de la part de la marque « AXELAIR Ventilation », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

AXELAIR : Distributeur exclusif des produits VORTICE pour la France.

Une connaissance approfondie du marché permettant de proposer des produits de qualité professionnelle répondant aux plus hauts standards de qualité : ISO 9001, NF, CSTBat, ATec, ErP.

Une organisation commerciale et logistique performante : capacité de stockage, organisation des stocks et expédition pour des livraisons en 24 / 72 h partout en France, pour toutes les références stockées du catalogue.

Une offre complète de 3000 références couvrant tous les segments du marché

Ventilation pavillonnaire : Extraction invididuelle, VMC simple flux et double flux, VMR

Ventilation tertiaire et industrielle : Chauffage, Ventilation de confort et climatiseurs mobiles, hygiène.

Des Partenaires fabricants

Des partenaires industriels européens prestigieux, réputés pour leur savoir-faire et leur fiabilité.

Premier partenaire industriel : Vortice (Italie).

Clients

Un partenaire fiable et régulier qui inscrit ses relations commerciales dans la durée avec les professionnels du négoce.

