Fort d’une expérience significative en ballons de production et stockage d’eau de chauffage, au fil des années, Thermador est désormais un acteur majeur dans le domaine de la production d’eau chaude sanitaire. L’entreprise tient en stock sept gammes complètes de ballons et tous les accessoires indispensables en stock, livrables sous 24/72 h, pour les applications dans le domestique, le collectif ou le tertiaire. Les équipes techniques se tiennent à la disposition des clients grossistes mais aussi des installateurs pour déterminer les ballons et dimensionner si besoin des produits sur mesure.