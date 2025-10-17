AXOR - Batiweb

ConnexionS'abonner
Parc de Haute technologie 27 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
France
La marque AXOR a été créée en 1993 afin de concevoir des mitigeurs et des douches au design et à la qualité incomparables. 

Des produits issus de techniques de fabrication innovantes et dotés de technologies d'exception. Depuis ses débuts, la marque prône l'avant-gardisme, la personnalisation et la perfection. 

De ce fait, elle est devenue la marque de robinetterie référente en termes de design et de personnalisation. 

Développés avec des designers de renommée internationale, les produits AXOR sont régulièrement récompensés par des prix de design. AXOR est une marque du groupe Hansgrohe.

Novateur dans le développement de nouveaux designs et de technologies : AXOR lance des tendances de salle de bains. Et ce, depuis la présentation de la première collection design de la marque il y a 25 ans : AXOR Starck

Des évolutions d'esthétisme, des économies d’eau et des nouvelles sensations de l'eau font partie des succès majeurs de la marque. 

AXOR poursuit une approche pluridisciplinaire en matière de design et d’innovation. La marque collabore avec des designers, architectes et designers d’intérieur de renom.
  • Salle de bains : Douches, Robinetterie, Thermostatiques, Systèmes d'évacuation, Accessoires de salle de bains, Lavabos et baignoires
  • Cuisine : MITIGEURS DE CUISINE AXOR 
