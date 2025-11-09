Fort de 25 ans d'expérience syndicale, Vincent Bogucki succède à Gérard Duez à la présidence de la CFE-CGC BTP. Déroulé de son parcours.

Vincent Bogucki est le nouveau président de la CFE-CGC BTP. Il a été élu lors de l’assemblée générale élective, qui s’est tenue les 3 et 4 octobre 2025 à Annecy. Ancien cadre juridique du groupe Vinci, il entame un mandat de trois ans à la tête du syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du BTP. Il succède à Gérard Duez, qui occupait ce poste depuis 2016.

Diplômé d’études juridiques et de l’Institut d’administration d’entreprise (IAE) de Lille, Vincent Bogucki s’est ensuite spécialisé dans le droit de la construction. Lors de son passage au sein de Vinci, Vincent Bogucki a participé à la création de la section syndicale CFE-CGC BTP du groupe. Il a contribué à des négociations en tant que délégué syndical et été membre du Comité européen, Vinci aux côtés de représentants syndicaux de toute l’Europe.

Vincent Bogucki est aussi administrateur CFE-CGC BTP à PRO BTP depuis de nombreuses années. Un poste qui lui a permis de mener un dialogue permanent avec d'autres acteurs du secteur du BTP, la Fédération française du bâtiment (FFB) ou encore la Fédération nationale des travaux publics (FNTP).

Les quatre priorités de Vincent Bogucki

Le nouveau président de la CFE-CGC BTP compte porter son action sur quatre priorités : le développement de la représentativité du syndicat ; le rapprochement de son public cible, notamment les cadres et les ETAM ; la consolidation de la structure du syndicat ainsi que la refonte de ses statuts.

« En tant que président de la CFE-CGC BTP, j’entends mettre mon expérience au service d’une ambition collective », a affiché le principal intéressé. « Ma connaissance du dialogue social local et national me permettra de défendre nos valeurs avec détermination et efficacité. Je suis persuadé que notre organisation possède tous les atouts pour réussir. Nous allons faire de notre syndicat un lieu de concorde, de fraternité et de progrès. »

Par Raphaël Barrou