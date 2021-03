HANSGROHE, le spécialiste des mitigeurs et des douches.

Laissez-vous séduire par notre expertise de l'eau ! Chez HANSGROHE, nous faisons tout notre possible pour que votre expérience avec l’eau soit la plus belle et la plus agréable. Le design est au centre de nos préoccupations. Il est tellement plus confortable de se doucher, se baigner ou se rincer lorsque que le design des produits est abouti. Afin que chaque élément puisse s'intégrer parfaitement dans votre espace de vie, HANSGROHE a testé plus de 12 000 combinaisons de mitigeurs et de lavabos.

Savourez le plaisir de la douche : douche pluie, douchette à main et thermostatique

« Made by HANSGROHE» signifie également : « Designed for Life ». Grâce à l’ingénierie allemande et à un sens du détail affirmé, nous développons depuis près de 120 ans des technologies, fonctionnalités et produits innovants, faits pour supporter une utilisation intensive dans le temps.

Découvrez notamment la technologie phare de HANSGROHE : la fonction Select.

Sur le site Internet HANSGROHE, vous trouverez des tendances et des idées créatives pour concevoir votre salle de bains et votre cuisine. Nous souhaitons vous guider dans la conception de vos espaces, avec nos conseils en ligne, nos outils digitaux et nos catalogues à télécharger. Souvenez-vous que nous restons toujours à votre écoute, même une fois vos achats effectués. Nous vous offrons une assistance, un service-client, une garantie des produits d'une durée de 5 ans. Sachez également que nous assurons la disponibilité des pièces détachées durant les 15 années qui suivent votre achat.

Le savoir-faire d’HANSGROHE :

