BARTOLUCCI - Batiweb

BARTOLUCCI : Fabricants de systèmes de fixation et de plastiques

BARTOLUCCI Fixing System est une entreprise de fabrication de matières plastiques présente en Italie et à l'étranger avec une expérience de plus de 30 ans dans le secteur du moulage par injection et de plus de 25 ans dans les systèmes de fixation.

La force de BARTOLUCCI est la production d'une gamme d'articles Made in Italy et un bureau technique capable de garantir l'expérience et la flexibilité nécessaires pour répondre aux besoins du client.

Parfois, un croquis sur papier suffit pour démarrer un produit réussi.

Le bureau technique interne de BARTOLUCCI est disponible pour répondre à toute idée et demande de produits en plastique. Un système de CAO tridimensionnel moderne permet un dialogue entre les clients et les moulistes, il est capable de suivre tous les aspects de la gestion du projet, de la phase initiale à la phase finale.

Le moulage par injection plastique consiste à amener la matière thermoplastique à un état "pâteux" par "chauffage" dans un cylindre spécial puis à l'injecter dans une cavité (moule). Après refroidissement, la matière est extraite du moule en prenant sa forme.

À ce jour, le parc de machines de BARTOLUCCI se compose de 17 presses à injecter, équipées de forces de serrage de 25 à 370 tonnes et de 17 robots CNC, ainsi que d'un important parc d'équipements auxiliaires nécessaires à la préparation des polymères, à la transformation et aux traitements secondaires...

L'entreprise dispose d'un département de soudage par ultrasons, d'un département de montage équipé pour l'assemblage de composants plus complexes et d'un troisième département de montage dédié aux fixations.

Le savoir-faire de BARTOLUCCI :