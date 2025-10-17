ConnexionS'abonner
Fermer
BARTOLUCCI - Batiweb

BARTOLUCCI

Via del Commercio, 1
60021 Camerano AN
Italie
Site web de la marque

BARTOLUCCI : Fabricants de systèmes de fixation et de plastiques

BARTOLUCCI Fixing System est une entreprise de fabrication de matières plastiques présente en Italie et à l'étranger avec une expérience de plus de 30 ans dans le secteur du moulage par injection et de plus de 25 ans dans les systèmes de fixation.

La force de BARTOLUCCI est la production d'une gamme d'articles Made in Italy et un bureau technique capable de garantir l'expérience et la flexibilité nécessaires pour répondre aux besoins du client.

Parfois, un croquis sur papier suffit pour démarrer un produit réussi.

Le bureau technique interne de BARTOLUCCI est disponible pour répondre à toute idée et demande de produits en plastique. Un système de CAO tridimensionnel moderne permet un dialogue entre les clients et les moulistes, il est capable de suivre tous les aspects de la gestion du projet, de la phase initiale à la phase finale.

Le moulage par injection plastique consiste à amener la matière thermoplastique à un état "pâteux" par "chauffage" dans un cylindre spécial puis à l'injecter dans une cavité (moule). Après refroidissement, la matière est extraite du moule en prenant sa forme.

À ce jour, le parc de machines de BARTOLUCCI se compose de 17 presses à injecter, équipées de forces de serrage de 25 à 370 tonnes et de 17 robots CNC, ainsi que d'un important parc d'équipements auxiliaires nécessaires à la préparation des polymères, à la transformation et aux traitements secondaires...

L'entreprise dispose d'un département de soudage par ultrasons, d'un département de montage équipé pour l'assemblage de composants plus complexes et d'un troisième département de montage dédié aux fixations.

Le savoir-faire de BARTOLUCCI:

  • Fixations légères
  • Fixations spéciales
  • Arrêtez de fixer
  • Ancres prolongées
  • Fixations pour isolation thermique
  • Fixations pour tôles pré-couplées
  • Fixations pour anti-smashing
  • Fixation pour renforts structuraux
  • Fixations auto-perceuses
  • Serre-câbles

 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.