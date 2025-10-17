BATHROOM BRANDS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BATHROOM BRANDS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La vision de Bathroom Brands est d'être l'entreprise de choix pour des collections de salles de bains distinctives sur des marchés mondiaux sélectionnés.

Bathroom Brands est un concepteur, importateur et fournisseur prééminent de produits de salle de bains et d'articles sanitaires à travers une suite de marques établies.

Bathroom Brands s'occupe de l'approvisionnement, de l'assurance qualité, de l'approvisionnement et de la distribution d'une vaste gamme de produits de salle de bain, y compris des robinets, des douches, des baignoires, des meubles de salle de bain, des sanitaires, des lavabos, des miroirs et des accessoires.

Bathroom Brands propose une large gamme de designs sous ses différentes marques pour plaire à un large éventail de goûts et de prix, pour des salles de bains de style classique et traditionnel ou pour celles avec une sensation élégante et moderne.

Bathroom Brands développe des produits sous son portefeuille de marques qui allient design intelligent, style, qualité et fonctionnalité dans une gamme de prix moyens à supérieurs du marché de masse.

Bathroom Brands propose ces produits sous la bannière de ses quatre marques propriétaires clés - Crosswater, Burlington, Clearwater et Britton - et à travers ses voies de commercialisation via des détaillants, des distributeurs et des partenaires sous contrat dans des territoires du monde entier.

Le groupe Bathroom Brands est basé au Royaume-Uni mais est devenu une entreprise internationale avec des bureaux en Croatie et à Singapour et deux bureaux de représentation à Shanghai et à Guangzhou.

Le savoir-faire de Bathroom Brands :