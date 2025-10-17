BATIFER - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BATIFER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BATIFER : Quincaillerie professionnelle, spécialiste du bâtiment et de l'agencement

Depuis plus de 50 ans, BATIFER n’a eu de cesse de se développer pour être au plus proche de vous et de vos chantiers. Spécialiste de la quincaillerie, l'outillage, le bâtiment et l'agencement dans le Grand Est, BATIFER est le fournisseur des professionnels du bâtiment.

Nos équipes techniques sont spécialisés par métier pour répondre à toutes vos demandes.

BATIFER en quelques chiffres :

+ 30 000 références en stock

+2 000 commandes par jour

130 collaborateurs

30 commerciaux

+98% disponibilité produit

35 millions de Chiffre d’affaires

4 500m² de stock

4 points de vente

Le savoir-faire de BATIFER :