BATIFER - Batiweb

BATIFER
57602 FORBACH CEDEX
France
BATIFER : Quincaillerie professionnelle, spécialiste du bâtiment et de l'agencement
Depuis plus de 50 ans, BATIFER n’a eu de cesse de se développer pour être au plus proche de vous et de vos chantiers. Spécialiste de la quincaillerie, l'outillage, le bâtiment et l'agencement dans le Grand Est, BATIFER est le fournisseur des professionnels du bâtiment.
Nos équipes techniques sont spécialisés par métier pour répondre à toutes vos demandes.
BATIFER en quelques chiffres :
- + 30 000 références en stock
- +2 000 commandes par jour
- 130 collaborateurs
- 30 commerciaux
- +98% disponibilité produit
- 35 millions de Chiffre d’affaires
- 4 500m² de stock
- 4 points de vente
Le savoir-faire de BATIFER:
- Bâtiment
- Agencement Ameublement
- Finition et décoration du bois
- Outillage à main
- Outillage électroportatif
- Outillage de chantier et d'atelier
- Consommables
- E.P.I.