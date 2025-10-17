ConnexionS'abonner
Fermer
BATIFER - Batiweb

BATIFER

Technopôle de Forbach Sud B.P. 70113
57602 FORBACH CEDEX
France
Site web de la marque

BATIFER : Quincaillerie professionnelle, spécialiste du bâtiment et de l'agencement

Depuis plus de 50 ans, BATIFER n’a eu de cesse de se développer pour être au plus proche de vous et de vos chantiers. Spécialiste de la quincaillerie, l'outillage, le bâtiment et l'agencement dans le Grand Est, BATIFER est le fournisseur des professionnels du bâtiment.

Nos équipes techniques sont spécialisés par métier pour répondre à toutes vos demandes.

BATIFER en quelques chiffres :

  • + 30 000 références en stock
  • +2 000 commandes par jour
  • 130 collaborateurs
  • 30 commerciaux
  • +98% disponibilité produit
  • 35 millions de Chiffre d’affaires
  • 4 500m² de stock
  • 4 points de vente

Le savoir-faire de BATIFER:

  • Bâtiment
  • Agencement Ameublement
  • Finition et décoration du bois
  • Outillage à main
  • Outillage électroportatif
  • Outillage de chantier et d'atelier
  • Consommables
  • E.P.I.
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.