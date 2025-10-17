Pour obtenir une information de la part de la marque « BATILUX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BATILUX S.A.M : Plus de 40 ans au service de la qualité.

Implantée à Monaco depuis 1974, BATILUX S.A.M est une entreprise de travaux tous corps d’état s’adressant aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

Nous mettons à votre disposition une équipe de professionnels expérimentés et compétents afin de concrétiser vos attentes en termes d'étude, de conception et de réalisation de projets, garantissant un travail de qualité dans les domaines de la construction, de la rénovation et de la décoration.

Riche de nombreuses années d’expérience, BATILUX S.A.M. Entreprise de Construction et de Rénovation de premier plan, assure la gestion de tous corps d’états.

L’expertise acquise à cet effet nous a permis de développer une activité de qualité dans le domaine de la décoration, où nous attachons une importance prépondérante aux détails et aux finitions.

Cela fait de nous une entreprise reconnue pour ses réalisations et à la signature recherchée.

En veille constante, nous appréhendons systématiquement les dernières tendances et les nouvelles techniques, qu’il s’agisse de la conduite de chantiers ou encore de l’utilisation de nouveaux matériaux.

Disponibles en permanence, nous complétons notre dispositif d’accompagnement quels que soient vos besoins en matière de support ou de suivi de chantiers, avant, pendant mais aussi une fois que ces derniers ont été menés à leurs termes.

Nous vous proposons la prise en charge :

De l’élaboration des plans avec nos architectes, inscrits obligatoirement à l’ordre des architectes monégasque, pour une distribution optimisée des surfaces,

De la gestion optimisée des délais pour l’accomplissement du permis de construire, grâce à nos relations constantes et privilégiées avec ces mêmes architectes,

De la gestion de la relation avec les syndics pour l’acceptation des dossiers de travaux à réaliser dans une copropriété,

De la gestion des relations avec les Bureaux de contrôle et les Bureaux d’Etudes.

