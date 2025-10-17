Pour obtenir une information de la part de la marque « BATISTYL HABITAT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batistyl Habitat conçoit, fabrique et installe des menuiseries exclusivement sur le marché français et dispose de trois plateformes logistique (Bordeaux – Cholet – Le Havre) pour offrir un service qualité uniforme et optimal à l’ensemble de ces clients.

Ce sont plus de 420 collaborateurs professionnels qui s’engagent à mettre en œuvre des produits entièrement personnalisables et conformes aux normes et labels en vigueur.

Fort d’une organisation structurée et industrielle, Batistyl Habitat produit plus de 120 000 menuiseries et fermetures par an, la garantie d’un process et d’une qualité maîtrisés.

L’ensemble des produits bénéficient de ce savoir-faire « made in France »

L'aboutissement de votre projet passe par trois étapes essentielles et dont Batistyl habitat en est le garant : la conception, la fabrication et l'installation.

Une équipe d'experts entre en contact avec vous afin d'identifier vos besoins pour concevoir votre projet sur plan. Elle est en charge de sélectionner les meilleurs matériaux en tenant compte de leur performance énergétique.

Par la suite, le projet prend forme dans l'atelier pour la fabrication avant que l'équipe d'experts procède à l'installation des ouvrages en menuiserie dans votre habitat.

Un bureau d'étude à la pointe de l'innovation :

Pour la conception des gammes d'ouvertures, le bureau d'études Batistyl habitat se place comme un référent en terme d'innovation et de performance pour l'ensemble des produits. Grâce à une suite de différents logiciels, il est possible de réaliser une multitude d'ouvertures personnalisées et sur-mesure. Batistyl habitat est la référence dans la conception de fenêtres et portes en aluminium et PVC.

Un atelier pour une meilleure production : L'ensemble des menuiseries proposées à la clientèle sont fabriquées dans les ateliers Batistyl habitat, mettant en avant une fabrication 100% française. Les experts sont qualifiés et travaillent en suivant les règles d'assemblage. L'atelier est équipé de nombreux outils de production performants et technologiques, ce qui garantit une fabrication précise et de qualité.