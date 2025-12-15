La remarquable réhabilitation de l’École Normale d’Institutrices de Rouen

A Rouen, les agences CBA architectes et Espace Libre - Paysagiste ont transformé l’ancienne École des Institutrices en un hôtel quatre étoiles.

La réhabilitation d’un monument patrimonial n’est pas une tâche facile. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir un indéniable savoir-faire et d'étudier minutieusement l’histoire pour pouvoir engendrer une réalisation exemplaire.

CBA architectes et Espace Libre - Paysagiste ont mis au diapason leurs connaissances et se sont lancés dans la réhabilitation d’un édifice patrimonial, l’École Normale d’Institutrices de Rouen, en un hôtel 4 étoiles de 85 chambres et un hôtel d’entreprises comprenant 8000 m² de bureaux. L’ensemble entame ainsi une nouvelle vie.

Le bâtiment originel date de 1887, il a été construit par l’architecte Lucien Lefort et ouvert en 1887 et répondait aux standards de l’époque. Magnificence et éléments patrimoniaux font de la construction une véritable condensé de richesse qu’il fallait révéler.

© Julien Falsimagne

L’ancienne École Normale d’Institutrices (ENI) de Rouen jouit d’un emplacement stratégique. Avec une vue imprenable sur la ville, la bâtisse possède une multitude de qualités que l’intervention a mis en avant tout en instaurant un dialogue avec les alentours.

L’opération a englobé la réhabilitation minutieuse et la restauration des façades, du clocheton, de l’horloge et de la porte cochère, de même, il a été décidé d’installer sur la toiture parmi les ardoises des panneaux solaires qui semblent invisibles car très bien intégrés à l’ensemble.

Tandis que l’hôtel d’entreprises est intégré horizontalement dans la pente et se déploie autour d’un généreux atrium central où se croisent des escaliers et des passerelles, l’hôtel se déploie dans le corps principal et offre une nouvelle destination à l’ancienne école. À l’intérieur de l’hôtel les chambres jouissent de grande hauteur et sont aménagés comme le reste par d+b Interior Design Studio.

Julien Falsimagne

Outre la réhabilitation, le programme prévoyait une extension pour accueillir des espaces communs. Ces derniers ont été déployés horizontalement, à l’instar d’une lanière qui s’insère habilement dans l’existant. Comme si elle avait toujours fait partie du site, cette extension vient libérer l’espace d’un « Jardin des œuvres » au centre du projet et engendre en contrebas, un spacieux parc urbain qui adopte les lieux.

L’architecture et le paysage entament ainsi un joli dialogue, ils se valorisent mutuellement et crée une composition indissociable dont profitent usagers et visiteurs. L’opération tout en finesse réinvente les lieux chargés d’histoire et offre non seulement à la ville mais à la Métropole Rouennaise une destination à part entière.

Par Sipane Hoh