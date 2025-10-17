BAUER CONSTRUCTION CHEMICALS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BAUER CONSTRUCTION CHEMICALS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Notre philosophie décrit la vision de la société pour l’avenir et notre boussole interne qui mènent tous nos efforts.

Notre héritage est le dénominateur commun qui relie les produits de BAUER depuis plus de 50 ans. Le respect constant envers nos valeurs fondatrices et le désir de remettre en question les normes sont ce qui nous distingue.

En appliquant toujours les méthodes les plus innovantes au monde pour la production de matériaux de construction, BAUER a rapidement atteint le sommet. Dans un monde où tout commence à devenir comparable, Bauer ne se compare à aucun autre.

Depuis sa fondation, la responsabilité de la société fait partie intégrante de son identité. Il ne s’agit pas d’un développement récent ni d’une entité séparée dans le contexte plus large de notre proposition.

Nous avons construit notre stratégie autour de notre vision et de nos valeurs et nous nous sommes assurés que cela soit déclaré dans toutes les expressions de la société. BAUER s’engage à assurer un environnement sûr et sain pour nos employés et associés, ainsi que pour les communautés locales dans lesquelles nous exerçons nos activités.

Notre priorité principale est de continuer la relation de longue date entre notre société et nos clients, qui est fondée sur les produits de grandes qualités et de service différencié.

Nous avons réussi à avoir une présence dominante, fondée sur un cadre de valeurs qui offre à la société une direction stratégique et commerciale et garantit que nous travaillons tous ensemble à la réalisation du même objectif. Nous accordons une grande valeur à la collectivité, à l’honnêteté et à la responsabilité.

Les valeurs que nous défendons, nous imposent un engagement sans compromis

BAUER s’engage à maintenir les normes éthiques les plus élevées et attend de tous ses associés qu’ils soient sensibles aux considérations éthiques et aux conséquences de leurs actions sur la société, sa réputation et la continuité de ses relations commerciales et publiques.

Le savoir-faire de BAUER :