432 Rue des Barronnières
01700 Beynost
France
Née en 2012 à Beynost dans l’Ain, l’entreprise BCI est spécialisée dans la rénovation de l’habitat et œuvre depuis sa création pour répondre aux challenges énergétiques de demain.

Cogérée par Jérémy Poret et Brice Aloth, tous deux cousins germains, l’entreprise s’est rapidement développée, passant en moins de 8 ans de 4 salariés à 120.

Elle dévoile en 2019 un chiffre d’affaires élevé à 15 millions d’euros et 7 agences en propre sur le territoire français : Beynost, Avignon, Narbonne, Bordeaux, Saint-Etienne, Dijon et Chambéry.

BCI connaît une belle croissance liée à un travail artisanal soigné, un engagement familial et une expertise du secteur qui positionne l’entreprise parmi les 10 acteurs de l’isolation et de la rénovation énergétique de l’habitat.

Spécialiste de l’isolation dans plus de 24 départements, BCI vous assure un travail de qualité dans des délais courts afin de vous garantir un confort optimal au sein de votre habitation.

Nous utilisons les matériaux les plus performants du marché tels que : Fibre de bois, ouate de cellulose, laine de verre, laine minérale, billes de carbone.

Nous vous accompagnerons dans le choix de votre isolation.

Un service professionnel, un travail artisanal et un engagement familial, certifiée Qualibat et Reconnu Garant de l’Environnement mais aussi membre du réseau de confiance Engie, EDF, TOTAL, FAIRE, CERTY, SNI, Synerciel.

Le savoir-faire de BCI

  • ISOLATION DES COMBLES (Laine de verre, Laine de roche, billes de Carbonne écographite, fibre de bois, ouate de cellulose).
  • ISOLATION DE COMBLES PERDUS
  • ISOLATION DE MURS INTÉRIEURS
  • RÉNOVATION
  • DEVIS – DÉPLACEMENT EN PHYSIQUE

