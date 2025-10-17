BEAL INTERNATIONAL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BEAL INTERNATIONAL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BEAL INTERNATIONAL : Le fabricant de référence en revêtement de type béton ciré, Tadelakt, Granito/Terrazzo et traitement hydrofuge pour la construction, la rénovation et la décoration.

Créée en 1974, BEAL INTERNATIONAL est une entreprise belge et familiale spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits innovants dans le secteur de la construction et de la décoration.

Parmi la gamme de produits conçus par BEAL INTERNATIONAL c’est notamment le revêtement MORTEX® de type béton ciré ou Tadelakt, le produit BEALSTONE®, un Granito/Terrazzo nouvelle génération, et les solutions hydrofuges CAPILASIL® pour terrasses, façades et injection qui ont fait la renommée de l’entreprise.

En plus de 45 ans d’expérience, BEAL INTERNATIONAL a développé une expertise unique et s’est imposé comme référence mondiale en matière d’enduits et de revêtements multi-surfaces béton ciré et Granito/Terrazzo.

BEAL INTERNATIONAL est le résultat d’une passion partagée par un couple de designers industriels : Jean-Bernard Thiry et Véronique Wahlen.

Partenaires de vie autant que professionnels, c’est ensemble qu’ils ont mis sur pied cette société qui changerait le paysage de la construction et de la décoration notamment avec des revêtements de type béton ciré ou Tadelakt et un Granito/Terrazzo nouvelle génération.

Et si la gamme de produits s’est élargie au fil des années, c’est aussi parce que deux de leurs enfants ont rejoint l’aventure. À quatre, ils poursuivent l’écriture de l’histoire de BEAL INTERNATIONAL et ancrent son développement en mettant au point les innovations de demain en béton ciré et granito/Terrazzo.

Ils travaillent aujourd’hui en équipe avec plus de 35 passionnés en Belgique et à l’étranger.

Le savoir-faire de BEAL INTERNATIONAL :