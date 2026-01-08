Les occupants actuels et les visiteurs ne pourront plus accéder à la tour Montparnasse à partir du 31 mars 2026. Un vaste plan de rénovation du bâtiment, ainsi que du centre commercial, déserté depuis de nombreuses années, doit ensuite se mettre en place d'ici l'été.

La tour Montparnasse sera vidée de ses occupants et fermée au public d'ici le 31 mars afin de lancer de vastes travaux de rénovation. L'annonce est parvenue le 7 janvier par l'intermédiaire de Frédéric Lemos, représentant d'un copropriétaire de l'édifice, lors d'une réunion à l'Hôtel de Ville de Paris.

En raison de la présence d'amiante dans le bâtiment, les préfectures d'Île-de-France et de Paris avaient demandé en novembre dernier d'accélérer le projet de rénovation. Les travaux devraient commencer « avant cet été », selon Frédéric Lemos.

Des rénovations sur la tour Montparnasse et son centre commercial

L'édifice de bureaux de 210 mètres de haut doit être métamorphosé en tour vitrée, accueillant un hôtel, des commerces et des services, et surmonté d'une serre agricole. Un projet à plus de 600 millions d'euros qui devrait être réalisé en quatre ans.

Mais la rénovation de la tour Montparnasse n'est pas la seule étape de ce gigantesque plan. L'immeuble de bureaux CIT, tout proche, doit aussi être rénové. Ses travaux commenceront aussi cette année, pour au moins deux ans, a assuré Frédéric Lemos.

Enfin, les travaux concerneront aussi un immense espace curieusement laissé à l'abandon que les Parisiens connaissent bien. À la sortie de la gare Montparnasse et au pied de la tour du même nom, un vaste centre commercial s'étend sur plus de 35 000 m2. Mais depuis son ouverture dans les années 1970, « Montparnasse rive gauche » a été progressivement déserté par les commerçants.

Au point que la maire actuelle de Paris, Anne Hidalgo, en parle désormais comme une « verrue ». Le centre commercial et la dalle, qui relie les bâtiments entre eux, seront déconstruits à 18 % pour recréer un « espace ouvert, traversant, vivant, végétalisé », selon la mairie de Paris.

De nombreux acteurs détiennent les différents bâtiments

De nouveaux immeubles « aux dimensions haussmanniennes » verront le jour autour d'une place centrale et abriteront commerces, bistrots, services, bureaux, logements étudiants, ainsi que des « toitures sportives ».

La tour Montparnasse est détenue par un peu moins de trente investisseurs, dont le plus important est LFPI (La Financière Patrimoniale d'Investissement). L'entreprise Séché Environnement, l'assureur Axa, la mutuelle MGEN ou encore l'homme d'affaires Xavier Niel, via sa société NRS représentée par Frédéric Lemos, font aussi partie des copropriétaires.

Une trentaine de copropriétaires détiennent le centre commercial et sa dalle. Le CIT était détenu par plus de 150 copropriétaires en 2015, un nombre qui a été réduit depuis.

Par Raphaël Barrou (avec AFP)