La tour Montparnasse vidée de ses occupants d'ici fin mars pour être rénovée
Publié le 08 janvier 2026, mis à jour le 08 janvier 2026 à 17h02, par Raphaël Barrou
La tour Montparnasse sera vidée de ses occupants et fermée au public d'ici le 31 mars afin de lancer de vastes travaux de rénovation. L'annonce est parvenue le 7 janvier par l'intermédiaire de Frédéric Lemos, représentant d'un copropriétaire de l'édifice, lors d'une réunion à l'Hôtel de Ville de Paris.
En raison de la présence d'amiante dans le bâtiment, les préfectures d'Île-de-France et de Paris avaient demandé en novembre dernier d'accélérer le projet de rénovation. Les travaux devraient commencer « avant cet été », selon Frédéric Lemos.
Des rénovations sur la tour Montparnasse et son centre commercial
L'édifice de bureaux de 210 mètres de haut doit être métamorphosé en tour vitrée, accueillant un hôtel, des commerces et des services, et surmonté d'une serre agricole. Un projet à plus de 600 millions d'euros qui devrait être réalisé en quatre ans.
Mais la rénovation de la tour Montparnasse n'est pas la seule étape de ce gigantesque plan. L'immeuble de bureaux CIT, tout proche, doit aussi être rénové. Ses travaux commenceront aussi cette année, pour au moins deux ans, a assuré Frédéric Lemos.
Enfin, les travaux concerneront aussi un immense espace curieusement laissé à l'abandon que les Parisiens connaissent bien. À la sortie de la gare Montparnasse et au pied de la tour du même nom, un vaste centre commercial s'étend sur plus de 35 000 m2. Mais depuis son ouverture dans les années 1970, « Montparnasse rive gauche » a été progressivement déserté par les commerçants.
Au point que la maire actuelle de Paris, Anne Hidalgo, en parle désormais comme une « verrue ». Le centre commercial et la dalle, qui relie les bâtiments entre eux, seront déconstruits à 18 % pour recréer un « espace ouvert, traversant, vivant, végétalisé », selon la mairie de Paris.
De nombreux acteurs détiennent les différents bâtiments
De nouveaux immeubles « aux dimensions haussmanniennes » verront le jour autour d'une place centrale et abriteront commerces, bistrots, services, bureaux, logements étudiants, ainsi que des « toitures sportives ».
La tour Montparnasse est détenue par un peu moins de trente investisseurs, dont le plus important est LFPI (La Financière Patrimoniale d'Investissement). L'entreprise Séché Environnement, l'assureur Axa, la mutuelle MGEN ou encore l'homme d'affaires Xavier Niel, via sa société NRS représentée par Frédéric Lemos, font aussi partie des copropriétaires.
Une trentaine de copropriétaires détiennent le centre commercial et sa dalle. Le CIT était détenu par plus de 150 copropriétaires en 2015, un nombre qui a été réduit depuis.
Par Raphaël Barrou (avec AFP)
Les tags associés
- Rénovation
- Paris
- Montparnasse
- Quartier montparnasse
- Afficher plus
Gestion des eaux pluviales : Paris présente son nouveau plan
Afin d’éviter l’engorgement du réseau des égouts et les débordements dans la Seine lors d’épisodes de pluies intenses, la mairie de Paris dévoile son nouveau « plan pluie », qui consiste notamment à désimperméabiliser...
Un écrin en HIMACS pour sublimer les fragrances iconiques de la Maison Goutal
La Maison Goutal, référence incontournable de la parfumerie de luxe, incarne l'élégance et l'art du parfumage à la française. Connue pour ses fragrances intemporelles, elle a choisi de réinventer son identité...
ARCHITECT@WORK Paris : La Villette, 18e édition 5 et 6 novembre 2025
ARCHITECT@WORK Paris revient les 5 et 6 novembre 2025 pour sa 18e édition avec plus de 800 nouveautés, conférences et expositions d’architecture.
Dalkia remporte la concession du réseau de chaleur parisien
Dalkia remporte la concession du réseau de chaleur parisien pour 25 ans, promettant un mix plus vert et des tarifs maîtrisés. Il devance ainsi le concessionnaire sortant Engie.