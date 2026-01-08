Podcast
Wavin France révèle une nouvelle gamme de raccords et de tubes de PVC

Nouveaux produits du BTP

Publié le 08 janvier 2026, mis à jour le 08 janvier 2026 à 17h07, par Raphaël Barrou

Après plusieurs années de consultation auprès de 1 500 installateurs, Wavin lance la commercialisation de PVC+. Une gamme produite sur son site de Varennes-sur-Allier et partiellement issue de matières recyclées.
©Wavin
©Wavin

Wavin France, filiale spécialisée dans la gestion de l'eau et des réseaux d'évacuation du groupe Orbia, révèle une nouvelle gamme de tubes et de raccords en PVC. Fin 2025, l'entreprise aux 100 millions d'euros de chiffre d'affaires a annoncé le lancement de PVC+, une nouvelle génération de tubes.

Des artisans, des TPE et des structures importantes sondées par Wavin France

 

Selon Wavin France, cette gamme est le fruit de plusieurs années de consultations auprès de 1 500 installateurs. 

Parmi les professionnels sondés, figurent à la fois des artisans, des TPE et des structures importantes. 

« On a vraiment voulu replacer les installateurs au cœur de notre démarche d’innovation », explique Jean-Baptiste Guillot, chef de produits bâtiment Wavin France. « Leurs retours ont directement nourri le développement de PVC+, en s’inspirant des innovations concrètes comme les ergots de rétention ou les surfaces agrippantes, qui facilitent le montage à blanc. »

De nouveaux produits partiellement composés de matériaux recyclés

 

Dans le détail, Wavin France déclare avoir investi 20 millions d'euros dans ces nouveaux produits censés « faciliter le travail quotidien des professionnels ». Cette gamme est produite sur le site de Varennes-sur-Allier (Allier) et est « 100 % recyclable » selon l'entreprise. Le fabricant ajoute que les raccords et les tubes sont respectivement constitués de 20 et 10 % de matières recyclées. 

La gamme doit être lancée à la commercialisation au cours de ce mois de janvier 2026. 

Par Raphaël Barrou

