Fabricant de père en fils depuis 1933, BECHER est une entreprise familiale spécialisée dans la protection solaire et la bâche industrielle.

Bâche :

Spécialisée dans la fabrication de bâches sur mesure depuis plusieurs générations, l’entreprise BECHER a acquis au fil des années une expérience et un savoir-faire unique dans ce domaine.

Habillage de structures, de tentes, bâches de camions et de remorques, rideaux coulissants, cloisonnements industriels, housses, bâches de piscines ou de bassins, citernes souples, réparations, … Du professionnel au particulier, les domaines d’application de la bâche ne souffrent d’aucune limite.

Protection solaire :

Choisir un store extérieur c’est s’offrir une protection solaire efficace et durable. Sa toile acrylique de haute qualité vous protègera aussi bien de la chaleur que des UV tout en diffusant une lumière apaisante.

Il vous apportera également une protection des plus agréable contre les retombées d’humidité. Vous profiterez ainsi d’un espace de vie supplémentaire tout en ajoutant une touche décorative à votre façade.

Les stores extérieurs sont fabriqués sur mesures dans nos locaux par un personnel qualifié. Les matériaux utilisés sont de haute qualité, offrant aux stores Becher une très grande résistance et une durée de vie exceptionnelle.

Nos techniciens sont également en mesure d’offrir un deuxième souffle à votre store vieillissant, en effectuant notamment un remplacement de la toile.

Communication visuelle :

Afin de mieux vous accompagner dans la concrétisation de vos projets de communication, notre équipe dynamique vous guidera durant les différentes étapes de création de vos projets graphiques.

Barrière de protection de piscine :

Barrière de protection de piscine est destinée à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de 5 ans.

Le savoir-faire de BECHER :