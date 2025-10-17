ConnexionS'abonner
BEG LUXOMAT

42 Rue Eugène Dupuis
94000 CRETEIL
France
Site web de la marque

BEG LUXOMAT : Produits de tradition en efficience énergétique

L'entreprise familiale B.E.G., fondée en 1975 et basée à Lindlar dans l'Oberbergischer Kreis près de Cologne, est synonyme de qualité et d'innovation.

Depuis le début, les employés se concentrent sur la satisfaction des clients. Avec plus de 800 produits de qualité, l'entreprise propose des solutions professionnelles pour l'automatisation des bâtiments, notamment dans le domaine du contrôle de l'éclairage.

Il s'agit notamment de produits destinés à des systèmes en réseau tels que KNX, DALI ou DALI-SYS. B.E.G. s'est donné pour mission d'améliorer non seulement l'efficacité énergétique des bâtiments, mais aussi la qualité de l'éclairage pour l'utilisateur.

La gamme comprend des produits pour la mise en œuvre du Human Centric Lighting Control (HCL) ou de la fonction Guided Light, dans laquelle la lumière accompagne l'utilisateur comme un nuage de lumière sur son chemin à travers le bâtiment.

B.E.G. propose une large gamme de produits, des solutions individuelles, une qualité exceptionnelle et un service personnalisé.

B.E.G. dispose d'un nombre croissant de sites et de filiales dans de nombreux pays du monde entier. Chacune d’elles possède un personnel parfaitement formé à la disposition de ses clients pour répondre au mieux à leurs questions en matière d’automatisation du bâtiment.

Le savoir-faire de B.E.G. :

  • LUXOMAT® : Détecteurs de présence et de mouvement, DALI, interrupteurs crépusculaires
  • LUXOMATIC® : Projecteurs et luminaires
  • LUXOMAT®net : KNX, BMS DALI-2, DALI-LINK, DALI-SYS, LON
  • CHRONOLUX® : Temporisateurs 
