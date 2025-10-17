BEHRINGER FRANCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « BEHRINGER FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

BEHRINGER : Fournisseur de services complets pour les systèmes de sciage et les centres d'usinage de tôles et de profilés

La passion pour le processus de sciage est ce qui nous motive en tant que leader compétent et technologique pour les scies à ruban et circulaires ainsi que pour les centres d'usinage de tôles et de profilés.

Avec notre portefeuille, nous sommes l'un des rares fournisseurs de services complets sur le marché de la technologie de sciage. Nous sommes des partenaires compétents, en particulier lorsqu'il s'agit de solutions spécifiques aux clients dans le domaine de la manutention.

Le deuxième pilier de BEHRINGER est sa propre fonderie de fer. Une partie de notre propre production de machines, mais principalement des clients du secteur allemand de la construction mécanique, est approvisionnée par notre fonderie interne.

Des pièces moulées brutes en fonte grise ou nodulaire aux composants prêts à monter, nous fournissons tout d'une seule source.

BEHRINGER a écrit une histoire au cours des 100 dernières années qui a commencé avec la fondation de l'atelier de notre grand-père August Behringer en 1919. En tant qu'inventeur et pionnier, il a toujours eu le courage d'innover. Nous sommes fiers que l'entreprise soit toujours une entreprise familiale à 100 % après 100 ans.

Le savoir-faire de BEHRINGER :