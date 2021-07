BENTLEY SYSTEMS FRANCE

BENTLEY SYSTEMS développe des logiciels permettant la création et la gestion d'infrastructures partout dans le monde.

Celles-ci incluent notamment les routes, les ponts, les aéroports, les bâtiments, les usines, les centrales électriques, ainsi que les réseaux de services publics.

BENTLEY propose des solutions pour l'ensemble du cycle de vie des actifs d'infrastructures.

Elles sont adaptées aux différents métiers (ingénieurs, architectes, urbanistes, entrepreneurs, fabricants, responsables informatiques, exploitants et ingénieurs de maintenance) qui interviendront sur et travailleront avec ces actifs, et ce tout au long de leur cycle de vie.

Chaque solution est composée d'applications et de services intégrés et construits sur une plateforme ouverte. Chaque solution est conçue pour garantir que l'information passe entre les processus de workflow et les membres de l'équipe projet, afin d'améliorer l'interopérabilité et la collaboration.

L'engagement de BENTLEY envers sa communauté d'utilisateurs va au-delà d'offrir des logiciels intégrés et les plus complets du marché ; nos produits bénéficient d'un service et d'un support hors pair. Accédez à nos équipes d'assistance technique 24 heures/24 et 7 jours/7, une organisation de services professionnels au niveau mondiale, ainsi que des possibilités de formation continue par le biais de formations produits, de séminaires en ligne et de programmes académiques.

Grâce à notre vaste gamme de produits, notre forte implantation dans le monde, ainsi que notre engagement reconnu envers nos confrères, BENTLEY est bien plus qu'une entreprise de logiciels. Nous sommes des membres engagés et à part entière de la communauté mondiale. Nos réussites sont le fruit de nos compétences, de l'implication et du dévouement des équipes BENTLEY dans le monde entier.

Le savoir-faire de BENTLEY :